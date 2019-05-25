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«Не превращайся в тетку»: Наташа Королева похудела с помощью кровопускания

Артистка следит за своей фигурой и постоянно пробует новые методики похудения и процедуры красоты.

«Не превращайся в тетку»: Наташа Королева похудела с помощью кровопускания
Наташа Королева Фото: globallookpress.com

Через несколько дней певица Наташа Королева отпразднует 46 лет. Она постоянно занимается спортом и старается следить за питанием, поэтому уже много лет остается в прекрасной физической форме.

Недавно артистка снова скинула несколько килограммов, на что сразу обратили внимание поклонники. Подробнее об этом она рассказала «Комсомольской Правде». Наташа Королева практикует лечение пиявками. По ее словам, такие процедуры омолаживают организм. Однако сейчас она увлеклась более экзотический методикой, которая называется хиджама.

«Суть такая: на коже человека делают небольшие надрезы, на которые ставят медицинские банки. Они вытягивают кровь. Считается, что во время хиджамы кровь полностью обновляется. В старину это считалось кровопусканием», — цитирует певицу «Комсомольская Правда».

Врачи прописали артистке две процедуры. Результаты ее приятно удивили. После терапии певица стала чувствовать себя намного лучше. Наташа Королева призналась, что так много внимания уделяет своей внешности из-за мужа.

«Помню слова мужа (Сергей Глушко), он как-то мне сказал: «Наташа, пожалуйста, не превращайся в тетку!» И я делаю все для этого», — рассказала в интервью певица.

Однако эта причина не единственная. Королева хочет хорошо выглядеть к концерту, который пройдет в честь дня ее рождения. Для праздника она уже подготовила сногсшибательный наряд.

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история похуденияНаташа КоролеваНаташа Королева последние новостиСергей Глушко
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«Не превращайся в тетку»: Наташа Королева похудела с помощью кровопускания
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