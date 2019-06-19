Звездный стиль

Джанабаева в белоснежном купальнике украсила обложку глянца

Жена Валерия Меладзе рассказала, как приучить себя к спорту.

Джанабаева в белоснежном купальнике украсила обложку глянца
Альбина Джанабаева. фото: globallookpress.com

Альбина Джанабаева ловила на себе восхищенные взгляды мужчин, еще когда состояла в группе «ВИА Гра». Сейчас певице 40 лет, но она по-прежнему потрясающе выглядит. Женщина может похвастаться стройной фигурой. В соцсети артистка делится не только снимками со светских мероприятий, но и дает советы. Так, некоторое время назад она призналась, что утром и вечером за 20 минут до приема пищи выпивает ложку льняного масла. Благодаря этому ее кожа и волосы выглядят безупречно.

Альбина также заботится о фигуре — певица регулярно занимается спортом. В новом интервью она рассказала о своем распорядке дня. Певица, ко всему прочему,  украсила обложку глянца, на которой показала всю красоту фигуры. В кадре она позирует в белоснежном слитном купальнике с глубоким декольте, а на ее бедрах парео бирюзового цвета.

«Просыпаюсь с желанием обуться в кроссовки, сделать несколько глотков воды и бежать! Главное — не искать оправданий своей лености, а преодолевать, работать над собой. Мой совет всем, кто никак не может приучить себя к спорту — начать бегать. Заводите свой моторчик постепенно, по чуть-чуть. Организм быстро втянется, ему понравится! А результат не заставит себя долго ждать!» — поведала Джанабаева.

На пост артистки вскоре отреагировала певица Валерия. «Я уже втянулась в бег, теперь добавляю его в свои регулярные тренировки. Начинает нравиться», — призналась она.

А поклонники принялись строчить комплименты жене Валерия Меладзе. «Восхищаюсь! Куколка!», «Альбина вы такая красивая, вся светитесь! Обалдеть просто», «Одна из ваших лучших фотографий, сохраните как наследие цивилизации», «Красивая женщина», — высказались подписчики.

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Джанабаева в белоснежном купальнике украсила обложку глянца
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