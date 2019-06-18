Звездный стиль

Идеальные формы: Джанабаева подчеркнула грудь купальником с глубоким вырезом

Певица рассказала о любви к геометрическим формам.

Идеальные формы: Джанабаева подчеркнула грудь купальником с глубоким вырезом
Альбина Джанабаева / Global Look Press

Альбина Джанабаева — одна их самых узнаваемых певиц российского шоу-бизнеса. Бывшая участница группы «ВИА Гра» по-прежнему радует поклонников красотой и талантом. Кстати, свои формы она не скрывает и периодически делится фотографиями в достаточно откровенных нарядах.

Так, например для Каннского фестиваля 40-летняя артистка выбрала ярко-красное платье с глубоким вырезом и стала настоящей звездой ковровой дорожки.

В этот раз Альбина опубликовала снимок, на котором примерила боди с глубоким вырезом и белые брюки. Эффектный образ певица дополнила босоножками на шпильке. Наряд позволил Джанабаевой подчеркнуть зону декольте.

«Мечта перфекциониста… идеальная геометрия, симметрия- ровно порезанный торт, идеальная сервировка, одежда в гардеробе, с выверенной точностью сложена… относитесь к таким? Мой идеальный купальник», — подписала снимок в Instagram артистка.

Несмотря на откровенный наряд, большинство поклонников оценили образ любимой певицы.

«Женственная красавица», «Офигенный наряд. Я тоже люблю геометрию в одежде», «Шикарная», «Какая фигура!», «Хороша», — восхищенно написали фанаты в комментариях.

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Идеальные формы: Джанабаева подчеркнула грудь купальником с глубоким вырезом
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