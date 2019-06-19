39-летняя Боня показала свой любимый брючный костюм

39-летняя Виктория Боня опубликовала свежее фото в Instagram. При этом экс-участница «Дома-2» показала верным почитателям свой любимый брючный костюм. В кадре бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита запечатлена в клетчатом жакете и узких брюках. Образ модели дополнил топ небесно-голубого оттенка и крупные серьги.

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«Нашла костюм, который вот абсолютно мой… Носила его больше половины весны, практически не снимая, потому что он мне безумно нравился. Многие писали и спрашивали, где я его взяла. Сидит невероятно! И помимо того, что о нем спрашивали вы, каждый второй мне делал комплимент, когда я его надевала», — подметила Виктория.

Ранее в одном из своих интервью девушка призналась, что ее семилетняя дочь Анджелина Летиция часто дает ей советы по поводу выбора того или иного наряда. Кроме того, малышка неплохо разбирается в мировых брендах. Сама Виктория призналась: она не хочет, чтобы ее дочь была зависима от материальных вещей, ведь главное, по мнению модели, — это духовная составляющая.