Кейт Миддлтон вновь скопировала образ принцессы Дианы

В понедельник, 17 июня, Кейт Миддлтон приняла участие в церемонии Ордена Подвязки. Для торжественного мероприятия герцогиня Кембриджская сделала свой выбор в пользу черно-белой классики.

Супруга принца Уильяма появилась в белом пальто с пуговицами и черном отделкой

The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Countess of Wessex are joined by The Queen of Spain and The Queen of the Netherlands ahead of today’s #GarterDay service. pic.twitter.com/1ZwEfqMjAJ

