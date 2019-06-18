Кейт Миддлтон вновь скопировала образ принцессы Дианы

Герцогиня Кембриджская на церемонии Ордена Подвязки появилась в наряде от любимого дизайнера леди Ди.

В понедельник, 17 июня, Кейт Миддлтон приняла участие в церемонии Ордена Подвязки. Для торжественного мероприятия герцогиня Кембриджская сделала свой выбор в пользу черно-белой классики.

Супруга принца Уильяма появилась в белом пальто с пуговицами и черном отделкой

The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Countess of Wessex are joined by The Queen of Spain and The Queen of the Netherlands ahead of today’s #GarterDay service. pic.twitter.com/1ZwEfqMjAJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 июня 2019 г.

Наряд в коллекции Catherine Walker получил название Liza. Уолкер, кстати, была любимым дизайнером принцессы Дианы.

Внимательные фэшн-эксперты нашли образ герцогини Кэтрин знакомым и тут же вспомнили, что примерно в таком же ключе леди Ди появилась в 1995 году на мероприятии в честь 50-летия победы в войне с Японией.

Еще большее сходство образу Кейт с ее покойной свекровью придали жемчужные серьги, которые когда-то принадлежали Диане, пишет Page Six.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда Кейт вдохновляется образами матери своего мужа: стоит вспомнить ее платье на снимке из роддома или на дне рождении принца Чарльза. Кроме этого, герцогиня Кэтрин часто появляется на светских мероприятиях в любимой тиаре леди Ди.