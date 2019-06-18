Звездный стиль

Кейт Миддлтон вновь скопировала образ принцессы Дианы

Герцогиня Кембриджская на церемонии Ордена Подвязки появилась в наряде от любимого дизайнера леди Ди.

Кейт Миддлтон вновь скопировала образ принцессы Дианы
Образы принцессы Дианы вдохновляют Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

В понедельник, 17 июня, Кейт Миддлтон приняла участие в церемонии Ордена Подвязки. Для торжественного мероприятия герцогиня Кембриджская сделала свой выбор в пользу черно-белой классики.

Супруга принца Уильяма появилась в белом пальто с пуговицами и черном отделкой

 

Наряд в коллекции Catherine Walker получил название Liza. Уолкер, кстати, была любимым дизайнером принцессы Дианы.

Внимательные фэшн-эксперты нашли образ герцогини Кэтрин знакомым и тут же вспомнили, что примерно в таком же ключе леди Ди появилась в 1995 году на мероприятии в честь 50-летия победы в войне с Японией.

Еще большее сходство образу Кейт с ее покойной свекровью придали жемчужные серьги, которые когда-то принадлежали Диане, пишет Page Six.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда Кейт вдохновляется образами матери своего мужа: стоит вспомнить ее платье на снимке из роддома или на дне рождении принца Чарльза. Кроме этого, герцогиня Кэтрин часто появляется на светских мероприятиях в любимой тиаре леди Ди.

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Кейт Миддлтон вновь скопировала образ принцессы Дианы
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