Уже классика: Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто

Кейт Миддлтон и принц Уильям стараются не пропускать торжественные церемонии ордена Подвязки. Впервые герцогиня Кембриджская попала на мероприятие в качестве гостьи в 2008 году. Спустя четыре года она появилась там уже в качестве супруги внука Елизаветы II.

С тех пор герцогиня Кэтрин посещает это важное для британской аристократии мероприятие ежегодно. Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.

В этот раз для выхода в свет Кейт остановила свой выбор на приталенном пальто белого цвета от дизайнера Catherine Walker. Завершили элегантный образ черные туфли, шляпка и клатч в тон обуви.

На официальной страничке Кенсингтонского дворца уже появились первые фото с церемонии ордена Подвязки. Среди гостей на мероприятие также приехали король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой и испанский король Филипп VI с королевой Летисией.

Напомним, что на прошлой неделе во время знаменного марша Кейт появилась в красивом наряде желтого цвета и фантазийной шляпке.