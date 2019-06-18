Звездный стиль

Варнава выбрала для съемок пеструю блузку и колготки в сетку

Поклонники не смогли оставить без комплиментов стройные ноги актрисы.

Варнава выбрала для съемок пеструю блузку и колготки в сетку
Екатерина Варнава / www.instagram.com/kativarnava/

Катерина Варнава – одна из самых ярких участниц популярного телешоу Comedy Woman на телеканале ТНТ. Поклонники любят обсудить не только ее творческие способности, но и фигуру, а также модные образы актрисы.

В этот раз 34-летняя Варнава поделилась на своей странице в Instagram закулисной фотографией со съемок Comedy Woman. На снимке актриса позирует в пестрой блузке с перьями, ультракоротких черных шортах и колготках в сетку. Провокационный образ Екатерина дополнила босоножками на шпильке.

«Заполняю пространства!» – коротко подписала снимок актриса.

Большинство поклонники оценили смелый образ любимой артистки и поспешили осыпать ее комплиментами. Фанаты также не смогли обойти своим вниманием стройные ноги Варнавы.

Комментарии
https://www.instagram.com/kativarnava/

«Ноги! One love!», «Вот это ноги», «Какие шикарные ноги», «Красавица!», «Хороша!», «Какая птица», – отметили подписчики в комментариях.

Напомним, недавно стало известно, что на одной только телевизионной рекламе Екатерина Варнава зарабатывает около двух миллионов рублей.

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Comedy WomanInstagramЕкатерина Варнаваногистройные ноги
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Варнава выбрала для съемок пеструю блузку и колготки в сетку
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