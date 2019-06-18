Варнава выбрала для съемок пеструю блузку и колготки в сетку

Катерина Варнава – одна из самых ярких участниц популярного телешоу Comedy Woman на телеканале ТНТ. Поклонники любят обсудить не только ее творческие способности, но и фигуру, а также модные образы актрисы.
В этот раз 34-летняя Варнава поделилась на своей странице в Instagram закулисной фотографией со съемок Comedy Woman. На снимке актриса позирует в пестрой блузке с перьями, ультракоротких черных шортах и колготках в сетку. Провокационный образ Екатерина дополнила босоножками на шпильке.
«Заполняю пространства!» – коротко подписала снимок актриса.
Большинство поклонники оценили смелый образ любимой артистки и поспешили осыпать ее комплиментами. Фанаты также не смогли обойти своим вниманием стройные ноги Варнавы.
«Ноги! One love!», «Вот это ноги», «Какие шикарные ноги», «Красавица!», «Хороша!», «Какая птица», – отметили подписчики в комментариях.
Напомним, недавно стало известно, что на одной только телевизионной рекламе Екатерина Варнава зарабатывает около двух миллионов рублей.