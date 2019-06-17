Звездный стиль

Снимается кино: Пегова позировала для кинопроб в ретро-образе

Подписчики оценили новое амплуа любимой актрисы.

Снимается кино: Пегова позировала для кинопроб в ретро-образе
Ирина Пегова / Global look press

Ирина Пегова – одна из самых ярких театральных и киноактрис современности. На своей странице в соцсети Instagram она радует поклонников своей непосредственностью и естественностью.

Так, недавно Пегова гостила у родственников на родине в Нижегородской области. Оттуда актриса с удовольствием делилась фотографиями родни. Особенно подписчикам понравилась 90-летняя бабушка Ирины.

После короткого отпуска артистка вернулась в Москву и сразу приступила к работе. Пегова показала поклонникам фотографию с кинопроб на «Мосфильме», где актриса предстала в образе дивы начала 20-го века в шляпке с перьями.

«Пробы пера!! В прямом смысле слова!!!» – подписала снимок в Instagram Ирина.

Большинству поклонников понравился новый образ любимой актрисы и они поспешили осыпать ее комплиментами.

«Бомбическая!», «Перья отвлекают от красоты!!!!)», «Красота неземная!», «Очень красиво. Шляпка к лицу», «Красивый образ!», «Ух ты! Как феерично!» – отметили фанаты в комментариях под фото.

Сама Пегова так и не раскрыла, на роль в каком фильме она пробуется, так что поклонникам остается только гадать и ждать новостей от актрисы.

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Снимается кино: Пегова позировала для кинопроб в ретро-образе
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