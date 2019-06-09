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«По-домашнему»: Ирина Пегова с мамой отправилась на рынок

Актриса уехала на родину в Нижегородскую область.

«По-домашнему»: Ирина Пегова с мамой отправилась на рынок
Ирина Пегова. Фото: globallookpress.com

Ирина Пегова вернулась из путешествия по Франции. Актриса побывала в музее Монмартра и даже искупалась в фонтане возле Эйфелевой башни. После поездки в Париж знаменитость отправилась на родину – в Выксу Нижегородской области. Об этом Ирина Пегова рассказала в в Instagram. Актриса опубликовала снимок с мамой, сообщив, что они отправились за покупками.

«Все дома! На рынок традиционно через посадку», – написала звезда. Подписчики отметили, что 40-летняя Ирина Пегова на отдыхе не пользуется макияжем.

«Ой, какая вся домашняя, хочется пригласить к себе на чай»; «Так похожи»; «А глаза-то мамины! Здорово-то как! Счастливые моменты! Бесценные! Хорошего отдыха и набраться сил», – прокомментировали поклонники звезды.

Ранее актриса показала поклонникам снимок 13-летней дочери Тани. По мнению фолловеров Ирины Пеговой, дочь актрисы – копия звездной мамы. Актриса выступает за естественность, поэтому часто для своего микроблога позирует без косметики. Звезда признавалась, что не пользуется компьютерными приложениями для обработки снимков.

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«По-домашнему»: Ирина Пегова с мамой отправилась на рынок
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