Закрытие «Кинотавра-2019» – номинации и победители

Вот и промелькнула неделя, главным событием которой стал кинофестиваль «Кинотавр-2019». Отсмотрены фильмы, стали более узнаваемыми актеры, подросли гонорары, но больше всего выиграл, несомненно, зритель, на долю которого в будущем достанется хорошее кино.

Уже в начале седьмого на красной дорожке стали появляться звездные артисты в нарядах от кутюр. Мужчины в строгих костюмах и женщины в выигрышных цветах и цветах победителя: черном, белом и солнечно-желтом.

Последними на Красной дорожке фестиваля показались Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева. Сочинский Зимний театр принимает в своем зале весь цвет сегодняшнего российского кинематографа.

Но не только мэтры и звезды кино присутствуют на церемонии закрытия юбилейного 30 Кинотавра. Среди гостей Роман Абрамович. Хоть у него получилось прилететь только к концу фестиваля, но вечеринку по поводу его закрытия миллиардер пропускать не собирается. В совершенно благодушном настроении Роман Аркадьевич занял место в зале.

«Кинотавр. Короткий метр»

Не успели гости расположиться в уютных креслах, как практически сразу был объявлен первый победитель. Им в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» стал Михаил Архипов с фильмом «Топливо». Режиссер уже знал, что стал победителем – еще в среду о его победе было объявлено, а сегодня, на закрытии вручена официальная награда с формулировкой «За красоту высокой температуры».

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России

Российские кинокритики до последнего критиковали решения друг друга и так и не смогли прийти к единому мнению. Поэтому победителями стали сразу два номинанта: уже участвовавшая в Берлинале картина режиссера Александра Золотухина «Мальчик русский» и фильм «Керосин» от Юсупа Разыкова.

Диплом жюри с формулировкой «За безграничную веру актеров в режиссера»

Одним из тех, кто был приглашен оценивать работы конкурсантов стал Резо Гигинеишвили. Он и вручил режиссеру Нигине Салфуллаевой этот самый диплом жюри за фильм «Верность».

Приз им. Г. Горина за лучший сценарий

Сразу три сценаристки получили заслуженное признание своей работы: Анна Пармас, Мария Шульгина и Елизавета Тихонова – за сценарий фильма «Давай разведемся».

Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма»

Всегда тяжело было оценивать саундтреки к фильмам. Но и с этой задачей жюри справилось: награда была вручена композитору Игорю Вдовину.

Приз за лучшую операторскую работу

Без хорошего оператора не будет хорошего фильма. Данью признательности стала номинация, отмечающая операторскую работу. На сей раз победителем стал фильм «Бык», снятый оператором Глебом Филатовым.

Приз конкурса «Кинотавр. Дебют»

Анна Пармас выступила в этом году не только как сценарист. Она впервые представилась киномиру как режиссер. И не зря: ее фильм отметили как лучшую дебютную режиссерскую работу этого года.

Приз за лучшую мужскую роль

Александра Кузнецова за сыгранного им главного героя в фильме «Большая поэзия» отметили одной из важнейших для актера номинаций: лучшая мужская роль.

Приз за лучшую женскую роль

Виктория Толстоганова уйдет с фестиваля со статуэткой, подтверждающей, что она отобрала победу у других, не менее талантливых актрис. Отличилась Виктория игрой в фильме «Выше неба».

Приз за лучшую режиссуру

И еще один престижный приз получил фильм «Большая поэзия»: была высоко отмечена режиссура Александра Лунгина. Фильм действительно неординарный: двое инкассаторов ищут поэзию в скучных реалиях окружающей жизни и находят ее в том, чтобы совершить ограбление.

Главный приз

Обладателем главного приза фестиваля неожиданно, но совершенно заслуженно стал режиссер Борис Акопов, представивший на фестивале свою первую полнометражную картину «Бык». Шикарный дебют!

На этом церемония вручения призов была окончена

Зрителей еще порадовали своим выступлением Юлия Пересильд, Анна Чиповская и Нина Карлссон. После того, как девушки покинули сцену, свет погас: гости еще насладятся фильмом от режиссера Андрея Смирнова «Француз».

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что российское кино не стоит на месте и уж никак не хуже лучших классических образцов мирового кинематографа. И фестивальная программа целиком и полностью это доказывает качеством представленных на «Кинотавре-2019» фильмов.