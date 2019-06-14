Звездный стиль

Боярская выбрала образ хулиганки для новой фотосессии

Актриса решила попробовать себя в новом, неожиданном амплуа.

Боярская выбрала образ хулиганки для новой фотосессии
Елизавета Боярская / Global Look Press

Елизавета Боярская немало удивила подписчиков своей страницы в Instagram, представ перед ними в неожиданном хулиганском образе.

Попробовать себя в новом амплуа Лиза решила специально для одного из известных петербургских журналов. Судя по всему, артистка осталась довольна фотосъемкой.

«Бесконечная творческая радость и хулиганство. Только после вас выходишь из грязи, роскоши, холода, зноя, дождя, бури, пустыни, помойки, дворца всегда довольной и вдохновлённой!» — подписала снимок в Instagram 33-летняя актриса.

На первом кадре Елизавета предстала в черных кожаных штанах, футболке и джинсовой куртке-оверсайз на фоне развалин.

На второй фотографии дочь Михаила Боярская также появилась на фоне разрушенного здания в черном балахоне с принтом, посвященном Виктору Цою.

В последнее время актриса стала все чаще бросать вызов обществу. Так, недавно она появилась на громкой театральной премьере в простом летнем платье и без грамма косметики на лице.

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Боярская выбрала образ хулиганки для новой фотосессии
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