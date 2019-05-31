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Естественность в моде: Елизавета Боярская отметилась на театральной премьере без макияжа

Также актриса призналась, что добиралась до Гоголь-центра на метро.

Естественность в моде: Елизавета Боярская отметилась на театральной премьере без макияжа
Елизавета Боярская / Global Look Press

Елизавета Боярская — не только талантливая и востребованная актриса, но и счастливая жена и мать двоих сыновей, которых она воспитывает вместе с актером Максимом Матвеевым. Младший ребенок родился в их семье совсем недавно — в декабре прошлого года.

Боярская пытается совмещать материнство, актерскую карьеру и светскую жизнь, и у нее это неплохо получается. Так, в этот раз артистка пришла на премьеру спектакля «Мизантроп» в Гоголь-центр в Москве.

Стоит отметить, что для мероприятия Елизавета решила не краситься, а показаться на публике в своем естественном виде. Платье она также выбрала простое — ранее актриса публиковала фото, как она гуляет с ребенком в Петербурге в том же наряде.

«Каждый раз, когда посмотрю хороший спектакль, кажется, что мир перевернётся, а театр останется!!! И как же круто, что театр может быть таким разным! Какое это вдохновение и наслаждение!» — написала Боярская на своей странице в Instagram.

Однако поклонников заинтересовал не столько спектакль, сколько естественная красота любимой актрисы на снимке.

«Вы такая хорошенькая», «Лиза, ты красотка!», «Очень клевая, красивая», «Просто красотка», «Красавица и умница Елизаветочка», — с восхищением написали поклонники в комментариях.

Комментарии
www.instagram.com/lizavetabo/

Также Елизавета удивила подписчиков тем, что она добиралась до Гоголь-центра на метро.

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Естественность в моде: Елизавета Боярская отметилась на театральной премьере без макияжа
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