Звездный стиль

Цвет пудровой розы: Безрукова играет с цветом одежды

Раньше актриса избегала оригинальных оттенков тканей, тем более при выборе костюма.

Цвет пудровой розы: Безрукова играет с цветом одежды
Ирина Безрукова / Global Look Press

Ирина Безрукова — не только успешная и востребованная актриса, но и большая поклонница моды. Ранее 54-летняя артистка призналась, что в ее гардеробе нет места неактуальным вещам, а каждый свой выход в свет она продумывает до мельчайших деталей.

На своей странице в соцсети Instagram Безрукова также любит делиться модными образами. В этот раз актриса опубликовала фото, на котором она позирует в костюме пудрового цвета, а ее образ дополняют туфли бежевого цвета. Ирина призналась, что впервые решилась на наряд такого оттенка, поскольку совсем недавно обновила цвет волос.

«Впервые заказала себе костюм цвета пудровой розы)) Вам нравится? Всегда считала, что это цвет для блондинок)) Но когда мы с @vaanpavel слегка поменяли цвет волос, отважилась)) Как вам?))» — подписала снимок в Instagram 54-летняя Безрукова.

Большинство подписчиков оценили стильный образ любимой актрисы и не забыли написать ей множество комплиментов.

«Потрясающе красиво», «Суперстильно… нежно и женственно…», «Шикарно», «Ирина, у вас потрясающий вкус, вы всегда великолепно одеты!!!», «Прекрасный костюм… А самое главное, Вы, Ирина, прекрасная и очень женственная…», «Вам очень к лицу», — отметили поклонники в комментариях.

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брючный костюмженский костюмИрина Безруковамодамода и стиль
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Цвет пудровой розы: Безрукова играет с цветом одежды
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