54-летняя Безрукова рассказала о модных предпочтениях

Актриса театра и кино Ирина Безрукова старается тщательно продумывать каждый свой выход в свет. По словам знаменитости, она следит за современными тенденциями и вряд ли сможет появится на публике в чем-то неактуальном. При этом артистка не сомневается, что мода — скоротечна, а вот стиль — вне времени.

«Я стараюсь выбирать модные образы и иногда придерживаюсь классического стиля, чтобы выглядеть гармонично», — отметила Ирина Безрукова в интервью Teleprogramma.pro.

Актриса уточнила, что в ее гардеробе почти нет винтажных вещей, если не считать несколько театральных сумочек, которые не выходят из моды. Ранее о стиле Ирины Безруковой высказывался и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Эксперт отметил, что для своего возраста актриса выглядит восхитительно. Мало кто мог бы догадаться, что ей уже исполнилось 54 года.

Васильев признался: Безрукова никогда не обижается на критику и старается прислушиваться к его советам. По мнению Александра, критика в целом всегда должна быть позитивной, главная задача — помочь людям найти свой стиль, устранить ошибки и недочеты. Эксперт отметил, что у актрисы нет «явных проколов». Историк моды не сомневается, что она могла бы стать примером для сверстниц.