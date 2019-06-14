Корикова с завитыми волосами стала копией Ким Бейсингер

Елена Корикова продолжает отдыхать в Черногории и радовать поклонников живописными фотографиями из этой балканской страны. Ранее 47-летняя звезда сериала «Бедная Настя» опубликовала снимок в одном купальнике на фоне заката на пляже.

В этот раз Корикова решила побаловать подписчиков фотографией без макияжа, с распущенными завитыми волосами. Елена сообщила, что в таком виде она направляется на пляж.

«Доброе утро! По пути на пляж. Фото для вас. Всем хорошего дня!» – пожелала поклонникам актриса.

Большинство поклонников по достоинству оценили естественную красоту Елены Кориковой и поспешили осыпать ее комплиментами. Также нашлись те, кто сравнил российскую актрису на этом фото с ее голливудской коллегой – Ким Бейсингер.

«Хороша», «Самая-самая….Вы на свете всех милее и румяней и белее…», «Вы очень красивая и женственная, отличная актриса!!! Будьте всегда счастливы!», «Немного напомнили Ким Бейсингер на этом фото», «Вы похожи на Ким Бейсингер», – отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что 1 апреля, в День дурака, Елена Корикова решила подшутить над подписчиками и журналистами, опубликовав фото с беременным животом. Вскоре актриса призналась, что это всего лишь шутка.