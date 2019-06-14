Звездный стиль

Корикова с завитыми волосами стала копией Ким Бейсингер

Актриса продолжает делиться фотографиями из отпуска в Черногории.

Корикова с завитыми волосами стала копией Ким Бейсингер
Елена Корикова / Global Look Press

Елена Корикова продолжает отдыхать в Черногории и радовать поклонников живописными фотографиями из этой балканской страны. Ранее 47-летняя звезда сериала «Бедная Настя» опубликовала снимок в одном купальнике на фоне заката на пляже.

В этот раз Корикова решила побаловать подписчиков фотографией без макияжа, с распущенными завитыми волосами. Елена сообщила, что в таком виде она направляется на пляж.

«Доброе утро! По пути на пляж. Фото для вас. Всем хорошего дня!» – пожелала поклонникам актриса.

Большинство поклонников по достоинству оценили естественную красоту Елены Кориковой и поспешили осыпать ее комплиментами. Также нашлись те, кто сравнил российскую актрису на этом фото с ее голливудской коллегой – Ким Бейсингер.

Комментарии
www.instagram.com/korikova_official/

«Хороша», «Самая-самая….Вы на свете всех милее и румяней и белее…», «Вы очень красивая и женственная, отличная актриса!!! Будьте всегда счастливы!», «Немного напомнили Ким Бейсингер на этом фото», «Вы похожи на Ким Бейсингер», – отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что 1 апреля, в День дурака, Елена Корикова решила подшутить над подписчиками и журналистами, опубликовав фото с беременным животом. Вскоре актриса призналась, что это всего лишь шутка.

Вам может быть интересно:

Натуральная красота: Юлия Ковальчук поделилась летним фото без макияжа Возраст красит: 47-летняя Корикова сфотографировалась в бикини Дана Борисова отказалась от косметики на время отдыха на Сицилии

Тэги:

Елена КориковаКим Бейсингерфото без косметикиЧерногория
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Корикова с завитыми волосами стала копией Ким Бейсингер
Интересно?
Поделись с друзьями: