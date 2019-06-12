НОВОСТИ

Возраст красит: 47-летняя Корикова сфотографировалась в бикини

Звезда сериала «Бедная Настя» отдыхает в Черногории, где и продемонстрировала свою стройную фигуру.

Возраст красит: 47-летняя Корикова сфотографировалась в бикини
Елена Корикова. Фото: Eastnews.ru

Елена Корикова таким популярным курортам, как Мальдивы, Бали и Таиланд, предпочитает не менее известные пляжи Черногории. Звезда сериала «Бедная Настя» регулярно публикует на своей странице в Instagram снимки из путешествия. На очередном фото звезда продемонстрировала загар и подтянутую фигуру, представ в красном купальнике.

«Из Черногории», – кратко подписала фото актриса.

Поклонники Елены Кориковой сделали комплимент фигуре знаменитости. По мнению фолловеров, актриса выглядит моложе своего возраста.

«Эмоции все передали без слов!», «Душевный монохром», «Какие атмосферные фотографии!» – прокомментировали фолловеры.

Напомним, всеобщая популярность пришла к актрисе после выхода на экраны сериала «Бедная Настя». Партнерами Кориковой по съемочной площадке были Даниил Страхов, Екатерина Климова, Марина Александрова и Петр Красилов. В 2005 году Елену Корикову признали одной из самых желанных женщин мира по версии журнала FHM.

Вам может быть интересно:

Время отдыхать: 47-летняя Елена Корикова поделилась снимками из Черногории Елена Корикова опровергла сообщения о том, что ее обокрали Елена Корикова показала свое детское фото

Тэги:

Елена КориковаЕлена Корикова в купальнике
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Возраст красит: 47-летняя Корикова сфотографировалась в бикини
Интересно?
Поделись с друзьями: