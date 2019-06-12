Возраст красит: 47-летняя Корикова сфотографировалась в бикини

Звезда сериала «Бедная Настя» отдыхает в Черногории, где и продемонстрировала свою стройную фигуру.

Елена Корикова таким популярным курортам, как Мальдивы, Бали и Таиланд, предпочитает не менее известные пляжи Черногории. Звезда сериала «Бедная Настя» регулярно публикует на своей странице в Instagram снимки из путешествия. На очередном фото звезда продемонстрировала загар и подтянутую фигуру, представ в красном купальнике.

«Из Черногории», – кратко подписала фото актриса.

Поклонники Елены Кориковой сделали комплимент фигуре знаменитости. По мнению фолловеров, актриса выглядит моложе своего возраста.

«Эмоции все передали без слов!», «Душевный монохром», «Какие атмосферные фотографии!» – прокомментировали фолловеры.

Напомним, всеобщая популярность пришла к актрисе после выхода на экраны сериала «Бедная Настя». Партнерами Кориковой по съемочной площадке были Даниил Страхов, Екатерина Климова, Марина Александрова и Петр Красилов. В 2005 году Елену Корикову признали одной из самых желанных женщин мира по версии журнала FHM.