Звездный стиль

Отдых на море: Савичева не стала скрывать веснушки

Певица опубликовала на личной страничке в Instagram свежее селфи.

Отдых на море: Савичева не стала скрывать веснушки
Юлия Савичева (Фото: Globallookpress.com)

Певица Юлия Савичева опубликовала в Instagram свежее фото. На отдыхе у моря исполнительница не стала скрывать веснушки и пигментацию. Как и телеведущая Регина Тодоренко — выпускница «Фабрики звезд» поделилась снимком в поддержку естественности. Девушка не стала пользоваться тональной основой и румянами. на каникулах знаменитость может позволить себе отказаться от помощи визажистов.

Ранее в студии программы «Модный приговор» на Первом канале соведущая Александра Васильева — Юлия Барановская вместе с визажистом Юрием Столяровым напомнила девушкам о моде на веснушки. Так, приглашенный эксперт заверил, что избавиться от пигментации можно и без дорогостоящих салонных процедур — с помощью правильного макияжа.

Юлия Савичева не скрывает веснушки
Юлия Савичева на море стала скрывать свои веснушки (Фото: Instagram.com/yuliasavicheva)

Тем, кто хотел бы замаскировать недостатки кожи — веснушки и пигментацию, Столяров советует обратиться к самому бюджетному варианту: приобрести плотный корректор. По его словам, важно правильно подобрать тон на палитре, который будет совпадать с оттенком кожи и правильный контраст от веснушек.

При этом визажист подметил, что все больше моделей, участвующих в показах и дефиле, не тонируют веснушки и пигментные пятнышки, подобное несовершенства кожи стало своего рода модной изюминкой, трендом.

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Тэги:

Анна ХилькевичВеснушкиестественностьЮлия Савичева
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Отдых на море: Савичева не стала скрывать веснушки
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