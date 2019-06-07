Звездный стиль

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

Некоторые назвали образ певицы слишком откровенным.

Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Ани Лорак / Eastnews.ru

В пятницу, 7 июня, в российской столице проходит телеканала МУЗ-ТВ. На торжественное мероприятие пришли  Ольга Бузова, Полина Гагарина, Рита Дакота, Юлия Ковальчук, Светлана Лобода, Анфиса Чехова и многие другие.

Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.

Для мероприятия 40-летняя певица выбрала весьма откровенный наряд — черное платье с глубоким декольте и необычный чокер.Маленькая Соня в этот вечер также надела черное платье, чтобы гармонично смотреться с мамой.

«С моей маленькой принцессой на #премиямузтв2019», — подписала снимок Ани Лорак у себя в Instagram.

Многие поклонники оценили сексуальный образ любимой певицы, однако нашлись и те, кто раскритиковал слишком откровенное, по их мнению, платье артистки.

Комментарии
www.instagram.com/anilorak/

«Вам это платье не идет, но Вы очень красивая как всегда», «Неудачное платье. Срочно меняйте дизайнера …не Ваше…Вы всегда были так красивы……срочно менять», «Кошмар!!! Ну что это такое!!! Ну почему у Вас такие пошлые наряды в последнее время!!!!!», «Должна быть в женщине какая то загадка! Уж очень все открыто», «Слишком откровенно!!! Пошловато», «Раздетая!!! Точно!!! Ну зачем так оголяться????», — возмутились подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.

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Ани ЛоракАни Лорак с дочерьюоткровенное декольтеПремия МУЗ ТВ 2019
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Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
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