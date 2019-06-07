Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте

В пятницу, 7 июня, в российской столице проходит телеканала МУЗ-ТВ. На торжественное мероприятие пришли Ольга Бузова, Полина Гагарина, Рита Дакота, Юлия Ковальчук, Светлана Лобода, Анфиса Чехова и многие другие.

Почтила своим присутствием музыкальную церемонию и Ани Лорак. Она появилась на дорожке в компании семилетней дочери Софии.

Для мероприятия 40-летняя певица выбрала весьма откровенный наряд — черное платье с глубоким декольте и необычный чокер.Маленькая Соня в этот вечер также надела черное платье, чтобы гармонично смотреться с мамой.

«С моей маленькой принцессой на #премиямузтв2019», — подписала снимок Ани Лорак у себя в Instagram.

Многие поклонники оценили сексуальный образ любимой певицы, однако нашлись и те, кто раскритиковал слишком откровенное, по их мнению, платье артистки.

«Вам это платье не идет, но Вы очень красивая как всегда», «Неудачное платье. Срочно меняйте дизайнера …не Ваше…Вы всегда были так красивы……срочно менять», «Кошмар!!! Ну что это такое!!! Ну почему у Вас такие пошлые наряды в последнее время!!!!!», «Должна быть в женщине какая то загадка! Уж очень все открыто», «Слишком откровенно!!! Пошловато», «Раздетая!!! Точно!!! Ну зачем так оголяться????», — возмутились подписчики в комментариях.

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Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.