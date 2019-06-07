Звездный стиль

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Принт наряда 29-летней певицы очень напомнил знаменитый образ ее коллеги по сцене от Elisabetta Franchi.

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Рита Дакота / Global Look Press

В пятницу, 7 июня, в Москве проходит музыкальная премия МУЗ-ТВ, где собрались ведущие звезды российской эстрады. Не обошла своим вниманием мероприятие и Рита Дакота.

Несколькими часами ранее 29-летняя певица прилетела из Рима. Она быстро собралась на премию и успела выйти на красную ковровую дорожку.

В этот вечер Дакота надела яркое платье с глубоким вырезом в сине-красную полоску. Образ девушки дополнили красные босоножки на высоком каблуке.

Стоит отметить, что это платье сильно напоминает знаменитый наряд Ольги Бузовой от бренда Elisabetta Franchi. В нем телеведущая и певица встречала Новый год в 2017 году и появлялась затем на нескольких светских мероприятиях.

Ольга Бузова с подругами
Ольга Бузова с подругами / www.instagram.com/buzova86/

Впрочем, первой это платье в сине-красную полоску надела вовсе не Бузова, а Кортни Кардашян. Именно после нее такой наряд захотели иметь в своем гардеробе многие мировые модницы.

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы — в сопровождении верблюдов.

Вам может быть интересно:

Ани Лорак рассказала о недобросовестности членов своей команды Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте Пригожин пожаловался на преследующую его фанатку на премии МУЗ-ТВ

Тэги:

МУЗ-ТВОльга БузоваплатьеПремия МУЗ ТВ 2019Рита ДакотаРита Дакота фото
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Интересно?
Поделись с друзьями: