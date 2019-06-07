Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Принт наряда 29-летней певицы очень напомнил знаменитый образ ее коллеги по сцене от Elisabetta Franchi.

В пятницу, 7 июня, в Москве проходит музыкальная премия МУЗ-ТВ, где собрались ведущие звезды российской эстрады. Не обошла своим вниманием мероприятие и Рита Дакота.

Несколькими часами ранее 29-летняя певица прилетела из Рима. Она быстро собралась на премию и успела выйти на красную ковровую дорожку.

В этот вечер Дакота надела яркое платье с глубоким вырезом в сине-красную полоску. Образ девушки дополнили красные босоножки на высоком каблуке.

Стоит отметить, что это платье сильно напоминает знаменитый наряд Ольги Бузовой от бренда Elisabetta Franchi. В нем телеведущая и певица встречала Новый год в 2017 году и появлялась затем на нескольких светских мероприятиях.

Впрочем, первой это платье в сине-красную полоску надела вовсе не Бузова, а Кортни Кардашян. Именно после нее такой наряд захотели иметь в своем гардеробе многие мировые модницы.

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы — в сопровождении верблюдов.