Пригожин не обошел вниманием совместное фото Рудковской с Биланом

Сама Яна подметила, что дружит с Дмитрием на протяжении уже пятнадцати лет.

44-летняя Яна Рудковская опубликовала на личной страничке свежий снимок, на котором она запечатлена с певцом Димой Биланом. Всего за тринадцать часов пост музыкального продюсера оценили порядка 32 тысяч человек. На «солнечное» фото Яны с Дмитрием обратил внимание и супруг певицы Валерии — Иосиф Пригожин. Он поставил «Лайк» под кадром музыкального продюсера в Instagram.

«15 лет мы дружим и работаем, но в сезоне 2019-2020 мы готовим для вас что -то особенное и много чего интересного, скучно не будет точно», – обратилась к подписчикам Яна.

Напомним, что вместе с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко Яна Рудковская воспитывает 6-летнего сына Сашу. Также у музыкального продюсера есть сын Николай и пасынок Андрей от бизнесмена Виктора Батурина. В одном из своих интервью Яна подметила, что приучает своих мальчиков к самостоятельности и ответственности. По ее словам, она не собирается бесконтрольно снабжать детей средствами на карманные расходы. Бизнесвумен не сомневается, ее дети знают, каким трудом достаются деньги.