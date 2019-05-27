Звездный стиль

Стильно и сексуально: Ани Лорак выбрала для фотосъёмки бежевое платье из латекса

40-летняя украинская исполнительница опубликовала свежее фото в Instagram.

Стильно и сексуально: Ани Лорак выбрала для фотосъёмки бежевое платье из латекса
Ани Лорак (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

40-летняя Ани Лорак опубликовала в Instagram свежий снимок из недавней фотосессии. Перед объективами фотокамер украинская исполнительница предстала в мини-платье бежевого оттенка из латекса. Меньше чем за сутки фото певицы оценили порядка 19 тысяч человек.

«В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее Волшебство. Каждый миг уникален, он не повторится больше никогда. В потоке времени не забудь быть счастливым!» — обратилась к подписчикам Лорак.

Певица одна воспитывает 7-летнюю дочь Софию, которую она родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Украинская исполнительница развелась с отцом девочки. При этом Ани отказывалась комментировать отношения с экс-возлюбленным. В недавнем интервью певица призналась, что она давно распрощалась с иллюзиями. И перестала чувствовать себя жертвой. По словам Ани, никто не сможет ее унизить или травмировать.

«Любовь — не жертва, а обоюдное желание поступать так, чтобы другому было хорошо», – приводит «Караван историй» слова Ани Лорак.

Поэтому исполнительница уверена, что не стоит цепляться за события, людей и отношения. Если мужчина любит женщину, он будет ее ценить и принимать такой, какая она есть, подметила певица.

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Стильно и сексуально: Ани Лорак выбрала для фотосъёмки бежевое платье из латекса
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