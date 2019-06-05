Рудковская подчеркнула хрупкую фигуру платьем необычного фасона

Поклонники не оставили супругу Евгения Плющенко без комплиментов.

Яна Рудковская — не только успешный продюсер, светская львица, супруга Евгения Плющенко и счастливая мать, но и большая модница. На своей странице в соцсети Instagram она то и дело демонстрирует модные образы.

Также 44-летняя Рудковская не стесняется показывать свои стройные ноги в коротких платьях. Так и в этот раз жена фигуриста продемонстрировала подписчикам в Instagram look, в котором она отправилась на ужин.

Для мероприятия Яна выбрала черное мини-платье необычного дизайна от Alessandra Rich. Свой образ звезда российского шоу-бизнеса дополнила изящными ботильонами на шпильке от René Caovilla.

Большинство поклонников оценили элегантный образ Яны Рудковской, а также сделали комплимент ее стройным ногам в комментариях.

«Какие красивые ноги-просто мечта!!! Образ прекрасен, на мой взгляд!», «Очень красивая девушка и бесподобный наряд!», «Вашим ногам нужно дать Оскар», «Классная женщина, очень красивая фигура, сексуальная внешность», — отметили подписчики.

Ранее Яна Рудковская продемонстрировала в своем Instagram модный дизайнерский комбинезон, а подписчики приняли его за велосипедки. Это очень возмутило светскую львицу.