Звездный стиль

Иосиф Пригожин оценил модный летний комбинезон Яны Рудковской

Ранее в этом же наряде супруга Евгения Плющенко уже позировала для съёмки с любимицей семьи - собачкой Фифой.

Иосиф Пригожин оценил модный летний комбинезон Яны Рудковской
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская в комментариях под одним из своих постов в Instagram уже объясняла верным почитателям, что надела для фотосъёмки обтягивающий фигуру дизайнерский комбинезон, а не «велосипедки», как писали в ее профиле. Несколькими часами ранее супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала свежий кадр, повторив образ, в котором она уже появлялась перед объективом фотокамеры. Вот только белую укороченную рубашку музыкальный продюсер сменила на жакет. Решив оставить те же туфли-лодочки на шпильке.

На съёмке двухнедельной давности Яна позировала с любимицей семьи — собачкой Фифой, которая, по словам возлюбленной спортсмена, очень любит спать на хозяйской кровати рядом с Евгением.

Яна Рудковская с Фифой
Яна Рудковская объяснила, что надела облегающий комбинезон, а не «велосипедки» (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

На свежем фото Рудковская разбавила свой образ аксессуарами, обновив его новыми деталями: головной повязкой и сумочкой-клатч на цепочке. Примечательно, что снимок Яны в комбинезоне привлек внимание и супруга певицы Валерии — Иосифа Пригожина, который поставил «Лайк» под фото музыкального продюсера.

Поклонники подумали, что на Рудковской обычные "велосипедики"
Яна Рудковская старается следить за модными трендами (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Ранее Яна Рудковская утверждала, что часто сталкивается в микроблоге с комментариями хейтеров, которые полагают, что ее 6-летний сын Саша и супруг работают только для того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские вещи. Возлюбленная олимпийского чемпиона напомнила, что и сама неплохо зарабатывает, поэтому не нуждается в том, чтобы ее содержали.

Вам может быть интересно:

«У Саши характер лидера»: Рудковская заговорила о воспитании сына Рудковская забыла переименовать страницу Гном Гномыча в Instagram Устинья Малинина оценила снимок Рудковской на газоне с 6-летним сыном

Тэги:

Евгений Плющенкозвездные детиЯна Рудковская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Иосиф Пригожин оценил модный летний комбинезон Яны Рудковской
Интересно?
Поделись с друзьями: