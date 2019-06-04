Иосиф Пригожин оценил модный летний комбинезон Яны Рудковской

Ранее в этом же наряде супруга Евгения Плющенко уже позировала для съёмки с любимицей семьи - собачкой Фифой.

44-летняя Яна Рудковская в комментариях под одним из своих постов в Instagram уже объясняла верным почитателям, что надела для фотосъёмки обтягивающий фигуру дизайнерский комбинезон, а не «велосипедки», как писали в ее профиле. Несколькими часами ранее супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опубликовала свежий кадр, повторив образ, в котором она уже появлялась перед объективом фотокамеры. Вот только белую укороченную рубашку музыкальный продюсер сменила на жакет. Решив оставить те же туфли-лодочки на шпильке.

На съёмке двухнедельной давности Яна позировала с любимицей семьи — собачкой Фифой, которая, по словам возлюбленной спортсмена, очень любит спать на хозяйской кровати рядом с Евгением.

На свежем фото Рудковская разбавила свой образ аксессуарами, обновив его новыми деталями: головной повязкой и сумочкой-клатч на цепочке. Примечательно, что снимок Яны в комбинезоне привлек внимание и супруга певицы Валерии — Иосифа Пригожина, который поставил «Лайк» под фото музыкального продюсера.

Ранее Яна Рудковская утверждала, что часто сталкивается в микроблоге с комментариями хейтеров, которые полагают, что ее 6-летний сын Саша и супруг работают только для того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские вещи. Возлюбленная олимпийского чемпиона напомнила, что и сама неплохо зарабатывает, поэтому не нуждается в том, чтобы ее содержали.