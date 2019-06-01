Новый образ Ксении Собчак раскритиковали в Сети

Придирки подписчиков ее страницы в Instagram были к наряду не по размеру и к колье, украшенному крестами.

Ксения Собчак анонсировала премию «МУЗ-ТВ» в Instagram. Светская львица сказала, что наступает её любимое время, когда появляется повод красиво одеться и прекрасно выглядеть. Подписчики не оценили образ, в котором звезда появилась на фото и видео.

Светская львица выбрала летнее черное платье с белыми цветами и необычное колье, которое украшали кресты. Многих поклонников смутило, что пуговицы на платье расходятся на животе. В комментариях раскритиковали и украшение на шее. Некоторым подписчикам не понравилось состояние лица Ксении Собчак. Они отметили, что брови звезды выглядят невыразительными, а лицо опухшим.

«Как можно такое фото выставить. Пуговицы разошлись, пузо видно», «Платье трещит по швам…наверно Balenciaga», «У вас на шее просто ПВО от сглаза», «Церковную лавку обокрала?», «У тебя больше крестов, чем на шее у священника», — написали в комментариях.

Также ненавистники припомнили Ксении Собчак скандал с Ольгой Бузовой. Поклонники ведущей «Дома-2» злятся на светскую львицу. Собчак в своем шоу обмолвилась, что известный дизайнер не хочет видеть свои вещи на Бузовой. Певица решила, что сплетничал Демна Гвасалия, поэтому отказалась от одежды модного бренда Balenciaga.