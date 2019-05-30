«Я девочка из народа»: Ольга Бузова готова отказаться от одежды марки Balenciaga

По мнению ведущей «Дома-2», именно директор этого модного дома Демна Гвасалия попросил Ксению Собчак намекнуть ей не надевать одежду его бренда.

Последний выпуск Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» с героинями журнала Tatler и Instagram-моделями вызвал резонанс в Интернет среде. Представительницы «тяжелого люкса» и жены миллиардеров выказали недоумение, что модные бренды носят не только светские львицы, но и обычные девушки. Сама Собчак в программе поделилась историей, как один известный дизайнер однажды попросил её поговорить с Ольгой Бузовой. Главу модного дома смущало, что певица покупает и носит его одежду.

Ведущая «Дома-2» решила не молчать и парировала заявления светских львиц. По мнению Ольги Бузовой, она может и готова носить бренды любой ценовой категории, потому что достаточно зарабатывает и не стесняется своего прошлого, позволившего сделать в итоге карьерный взлет. Да, раньше она мыла полы перед занятиями в университете за 50 рублей, а теперь зарабатывает миллионы.

«Люкс — это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс — это намного больше», – написала Ольга Бузова в Instagram.

Певица заявила, что, по её сведениям, недовольным дизайнером оказался директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. Её возмутили сплетни со стороны кутюрье. Она заявила, что дизайнер поступил недостойно. Бузова готова отказаться носить его вещи при условии, что тот вернёт деньги за покупки – 300.000 рублей за куртку и 60.000 рублей за кроссовки.