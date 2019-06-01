Звездный стиль

Мать пятерых детей: Васильев оценил стройность 37-летней Водяновой

Историк моды подметил, что многодетная супермодель не теряет своей формы.

Мать пятерых детей: Васильев оценил стройность 37-летней Водяновой
Наталья Водянова в Каннах показала фигуру в облегающем платье (Фото: Globallookpress.com)

В своей постоянной колонке для издания «7 Дней» ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев оценил один из образов 37-летней Натальи Водяновой на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Историк моды подчеркнул, что супермодели удалось сохранить стройность, несмотря на то, что она родила пятерых детей. А такое под силу далеко не каждой женщине. Васильев уверен, что Наталья заслуживает уважение хотя бы потому, что смогла избавиться от тех килограммов, которые набрала за свои беременности.

«Мне нравятся платья Натальи Водяновой, особенно розовое — оно очень красивое. У нее прекрасная фигура, и наряд это подчеркивает. А ведь Наталья — мать пятерых детей. Она достойна уважения хотя бы потому, что не потеряла форму. Молодец!» — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Наталья Водянова
Наталья Водянова подчеркнула фигуру приталенным платьем (Фото: Instagram.com/natasupernova)

Напомним, что Наталья Водянова воспитывает пятерых детей: 17-летнего сына Лукаса, 13-летнюю дочку Неву, 11-летнего сына Виктора она родила от бывшего супруга Джастина Портмана. В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появилось двое сыновей: Максим, ему пять лет, и Роман, малышу два годика.

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Тэги:

Александр ВасильевКаннский фестиваль 2019Наталья Водянова
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Мать пятерых детей: Васильев оценил стройность 37-летней Водяновой
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