Мать пятерых детей: Васильев оценил стройность 37-летней Водяновой

В своей постоянной колонке для издания «7 Дней» ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев оценил один из образов 37-летней Натальи Водяновой на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Историк моды подчеркнул, что супермодели удалось сохранить стройность, несмотря на то, что она родила пятерых детей. А такое под силу далеко не каждой женщине. Васильев уверен, что Наталья заслуживает уважение хотя бы потому, что смогла избавиться от тех килограммов, которые набрала за свои беременности.

«Мне нравятся платья Натальи Водяновой, особенно розовое — оно очень красивое. У нее прекрасная фигура, и наряд это подчеркивает. А ведь Наталья — мать пятерых детей. Она достойна уважения хотя бы потому, что не потеряла форму. Молодец!» — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

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Напомним, что Наталья Водянова воспитывает пятерых детей: 17-летнего сына Лукаса, 13-летнюю дочку Неву, 11-летнего сына Виктора она родила от бывшего супруга Джастина Портмана. В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появилось двое сыновей: Максим, ему пять лет, и Роман, малышу два годика.