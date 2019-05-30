Оксана Федорова на загородном отдыхе предпочла облачиться в белых костюм и каблуки

Оксана Федорова является идеалом женщины для миллионов людей по всей планете. Уже почти девять лет она счастлива в браке с Андреем Бородиным, которому подарила сына Федора и дочку Елизавету. 17 лет назад девушка завоевала титул «Мисс Вселенная» и с тех пор особенно и не изменилась. Поклонники удивляются тому, что она так молодо выглядит и порой подозревают ее в пластике, но не так давно телеведущая опровергла подобные домыслы. Она опубликовала фото без макияжа и заявила, что лучшие друзья женщин — это вода и чистый воздух.

Словно следуя своему завету, накануне Федорова уехала за город. Она впервые провела время неподалеку от Одинцово в клубе отдыха «Юдино парк». Там у озера знаменитость смогла порелаксировать и устроить небольшую фотосессию. На снимках она предстала в белоснежном костюме и легкой накидке с поясом в тон.

«Открыла для себя потрясающее место для отдыха. Лазурный пляж , не выезжая из Москвы», — призналась Оксана.

Поклонники заметили, что даже на отдыхе она не стала отказываться от каблуков. «Какая же вы красивая», «Вот настоящая красотка Мисс Вселенная!», «Настоящая королева», «Разве так можно! Неотразима всегда», — высказались пользователи Сети. Многие из них считают, что белый — любимый цвет телеведущей. Именно в нарядах светлых оттенков она обычно выходит в свет. Даже в 2002 году, на конкурсе красоты, Федорова блистала в белоснежном платье, что только доказывает домыслы фанатов.

Напомним, что когда россиянку Федорову признали самой красивой девушкой в мире, то уже четыре месяца спустя ее лишили этого титула. А все из-за того, что она не выполняла обязанности победительницы конкурса. Примечательно, что такое решение принял Дональд Трамп, который теперь является президентом США.