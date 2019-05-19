«Забавный пес»: Оксана Федорова показала, как дрессирует свою овчарку

Бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова проводит свободное время в своем загородном доме. В особняке звезды живут две дрессированных немецких овчарки, которых телеведущая очень любит. Знаменитость по-доброму относится к животным, считая их членами семьи. Бывает, что звезда даже берет с собой собак на мероприятия, потому что рядом с ними чувствует себя в безопасности.

На этот раз бывшая «Мисс Вселенная» показала любимую игру своего питомца – овчарки Шерифа. Телеведущая с помощью мяча дрессировала собаку на лужайке возле дома.

«У Шерифа мяч – любимое спортивное развлечение и любимый обед. Съедаем мячи с завидной периодичностью», – подписала ролик Оксана Федорова.

«Немецкие овчарки – самые классные собаки, а у Вас их две – мечта»; «Смешной пес!»; «Они, как дети!», – прокомментировали подписчики видео.

Напомним, ранее Оксана Федорова давала поклонникам советы, как выбрать мужчину. По словам телеведущей, в первую очередь, необходимо определить характер будущего возлюбленного. Звезда считает, что потенциальный избранник должен быть твердый духом и не пасовать перед трудностями. Федорова отметила, что для нее важно, чтобы мужчина был сильным, верным и с ним легко было преодолевать жизненные неурядицы.