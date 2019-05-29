Медовый месяц в разгаре: Каменских в белом бикини позировала для пляжного фото

Возлюбленная Потапа — 32-летняя Настя Каменских — не перестает делиться свежими кадрами из свадебного путешествия. Во время медового месяца украинская исполнительница находит время на общение с подписчиками.

На пляжном фото девушка позирует в солнцезащитных очках и белом бикини. Примечательно, что на снимке отсутствует муж певицы — Потап. Вероятно, именно он выступил автором фото, оказавшись за кадром. Настя уже публиковала совместные снимки с избранником, делясь впечатлениями от прошедшей свадьбы. Каменских осталась полностью довольна торжественной церемонией. Теперь певица наслаждается статусом законной жены.

Напомним, что у возлюбленного певицы есть сын от предыдущего брака. Со своей первой женой исполнитель развелся в 2014 году. Первое время Потап и Настя утверждали, что их связывают только рабочие и дружеские отношения. Новость о свадьбе приятно удивила их поклонников.