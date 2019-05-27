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Счастливая жена: Каменских поделилась первым снимком из свадебного путешествия

Украинская исполнительница не скрывает, что осталась довольна тем, как прошла их с Потапом церемония бракосочетания.

Счастливая жена: Каменских поделилась первым снимком из свадебного путешествия
Анастасия Каменских с Потапом наслаждаются медовым месяцем (Фото: Евгения Гусева/"КП")

32-летняя Анастасия Каменских на личной страничке в Instagram публикует новые кадры из свадебного путешествия. Вместе с новоиспеченным супругом украинская исполнительница устроила импровизированную пляжную фотосессию. Ранее девушка показывала поклонникам фото у трапа самолета, готовясь разделить с возлюбленным медовый месяц. Однако свежий снимок, который, к слову, набрал порядка 362 тысяч отметок «Нравится» — певица разместила всего час назад.

На фото Настя запечатлена в бикини и солнезащитных очках. Рядом с возлюбленной позирует и Потам. Молодожены держат в руках бокалы.

Настя Каменских с мужем Потапом
Настя Каменских в бикини вместе с мужем Потапом (Фото: Instagram.com/kamenskux)

«День свадьбы всегда невероятно важный для каждой девушки… И как же радостно, когда он идеален!! Когда наслаждаешься моментом, когда каждая секунда бесценна», — уверяла Анастасия, отмечая, что она осталась довольна своей церемонией.

Ранее девушка уже показывала свадебные снимки: как и подобает невесте перед гостями певица появилась в белоснежном платье и фате. А ее на тот момент еще будущий муж надел костюм.

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Тэги:

звездный стильНастя КаменскихПотапПотап и Настя Каменских вадьба
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Счастливая жена: Каменских поделилась первым снимком из свадебного путешествия
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