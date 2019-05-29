Звездный стиль

Хромченко советует выпускницам отказаться от платьев с декольте и шлейфами

Соведущая Александра Васильева попросила девушек проявить благоразумие.

Хромченко советует выпускницам отказаться от платьев с декольте и шлейфами
Эвелина Хромченко дала указания модницам к Выпускному балу (Фото: Globallookpress.com)

Соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» — Эвелина Хромченко дала ценные указания модницам, которые готовятся к выпускному школьному балу. Телеведущая посоветовала мамам девочек обратить внимание на некоторые моменты при выборе вечерних туалетов для дочерей. При этом Эвелина напомнила, что школьный бал — это в первую очередь олицетворение юности и невинности, а не праздник непослушания.

«Только прошу на выпускном обойтись без длинных шлейфов, слишком глубоких декольте, неприличной прозрачности и излишне объёмных юбок, необходимых для лестницы Дворца фестивалей! Эталонные примеры с красной дорожки и подиума для выпускного надо редактировать!» — подметила соведущая Александра Васильева.

Также Эвелина уточнила, что все полупрозрачные наряды, которые можно увидеть на красных дорожках и мировых подиумах, нуждаются в непрозрачном дублере.

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Александр Васильевзвездный стильПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Хромченко советует выпускницам отказаться от платьев с декольте и шлейфами
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