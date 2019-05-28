В тренде: Нюша надела прямые джинсы по совету Хромченко

28-летняя Нюша старается быть в курсе всех модных тенденций. Певица не прогадала, выбрав прямые джинсы с подворотами и белую рубашку. Так, соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко перечислила фасоны джинсов, которые будут пользоваться популярностью у модниц в этом сезоне. Прямые — в их числе.
Телеведущая посоветовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на джинсы stonewash, пошитые из так называемого искусственно «состаренного» денима, что придает им вид «поношенности», и джинсы скинни, которые могут позволить себе стройные девушки с идеальными пропорциями.
По словам Эвелины, в сезоне весна/лето-2019 в тренде также будут прямые джинсы. Именно такой фасон выбрала певица Нюша, появившись на съемочной площадке телеканала RU.TV. Соведущая историка моды уточнила, что светлые оттенки визуально добавят бедрам и ногам объем, поэтому лучше всего выбирать темные цвета.