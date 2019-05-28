Хромченко посоветовала женщинам носить модные брюки с лампасами

В рамках эфирного времени программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев вспомнил о рубрике «Модные советы», обратившись к своей соведущей Эвелине Хромченко. Эксперт отметил, что когда-то брюки с лампасами были привилегией высших армейских чинов. Сейчас схожие полоски можно увидеть и на спортивной экипировке.

«Сейчас этот тренд присутствует в гардеробе каждой модницы», — заверил историк моды, передав слово своей соведущей.

Говоря о новых деталях, Эвелина Хромченко назвала тот сезонный тренд, который, по ее мнению, безусловно, «омолодит» и освежит любой возрастной гардероб, наряду с тельняшкой.

Телеведущая обратила внимание представительниц прекрасного пола на спортивный стиль и вошедшие в моду лампасы. Так, пижамный брючный костюм вполне могут украсить спортивные полосы. А штаны с вышитыми и блестящими лампасами больше подойдут для какого-нибудь вечернего мероприятия.

«А на основе так называемых пижамных лампасов строится эффект антитезы. Такие полоски подойдут для брюк делового костюма», — подметила Хромченко.

По мнению соведущей Александра Васильева, дизайнерская интерпретация с лампасами «омолодит» любой возрастной гардероб и добавит ему свежих ноток.