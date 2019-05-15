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Эвелина Хромченко рассказала, какой тренд «омолодит» любой гардероб

Соведущая историка моды Александра Васильева предложила обратить внимание на тельняшку.

Эвелина Хромченко рассказала, какой тренд «омолодит» любой гардероб
Эвелина Хромченко (Фото: Globallookpress.com)

В рамках эфирного времени на программе «Модный приговор» соведущая историка моды Александра Васильева — Эвелина Хромченко решила напомнить телезрительницам о таком предмете гардероба как тельняшка.

По мнению Эвелины, любая женщина вне зависимости от возраста и комплекции может позволить себе этот принт. Однако с тельняшкой стоит быть аккуратными, так как в большинстве случаев женщины совершают однотипные ошибки, предпочитая горизонтальные полоски.

«Тельняшка служит для того, чтобы омолаживать любой гардероб», — заверила Хромченко.

Если девушка выбирает для выхода в свет смокинг, она вполне может использовать тельняшку в качестве топа. В этом случае образ будет соответствовать задумке Жан-Поля Готье — экстравагантно и с улыбкой над собой.

Эвелина Хромченко советует носить тельняшку
Эвелина Хромченко уверена, что тельняшка омолодит любой гардероб (Фото: кадр из программы «Модный приговор»)

«Могут ли полные женщины носить тельняшку?» — обратилась к присутствующим в студии соведущая Александра Васильева.

Отвечая на свой же вопрос, Эвелина Хромченко поделилась важным секретом — чем крупнее фигура, тем уверенней должны быть и сами полоски. Таким образом не стоит выбирать слишком мелкие линии, которые визуально будут расширять пышные формы.

В тельняшке в паре с белыми брюками вполне можно отправиться на коктейль или выставку. Этот тренд, по мнению Хромченко, с легкостью «омолодит» гардероб возрастных дам, добавив более сдержанным нарядам смелости и легкости.

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Александр ВасильевПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Эвелина Хромченко рассказала, какой тренд «омолодит» любой гардероб
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