Звучит ласковей, чем просто мама! Как малолетние дети Пугачевой на самом деле обращаются к ней дома

В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» шоумен Максим Галкин признался, что именно Примадонна уговорила его завести детей. На тот момент юморист даже и не думал об отцовстве.

Однако Алла Пугачева понимала, что с возрастом ее муж захочет обзавестить отпрысками. Поэтому певица не стала тянуть с появлением наследников.

Они нашли суррогатную маму и стали родителями двойняшек Гарри и Лизы. Сначала Алла Борисовна считала, что не сможет стать им мамой в полной мере. Она думала, что будет им скорее бабушкой.

Однако Примадонна, как считает ее муж-шоумен Максим Галкин, несмотря на все свои сомнения и переживания, стала им мамой на все сто процентов. И такую заботливую маму, по словам Максима, еще поискать.

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