Зоя Бербер: как прошла кастинг в «Реальных пацанов» и почему боится идти замуж

Зоя Бербер проснулась знаменитой после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны». Однако после этого долгое время ей приходилось доказывать, что играть она умеет не только стервозную Леру Оборину. О том, как складывалась карьера актрисы – в нашем материале.

Зоя Бербер: детство и начало карьеры

Зоя Бербер родилась 1 сентября 1987 года в Перми. Ее назвали в честь бабушки. У мамы были немецкие, еврейские и татарские корни, а фамилия Бербер – греческого происхождения.

Родители актрисы были из технической среды - инженер и геолог. Но несмотря на это в доме всегда царила творческая атмосфера. Отец Рудольф играл на гитаре и писал музыку, а мама Юлианна освоила скрипку. Дедушка Зои предпочитал саксофон.