Зоя Бербер: как прошла кастинг в «Реальных пацанов» и почему боится идти замуж

В этом году актриса отметила свое 35-летие.
Зоя Бербер

Зоя Бербер. Фото: Global Look Press

Зоя Бербер проснулась знаменитой после выхода на экраны сериала «Реальные пацаны». Однако после этого долгое время ей приходилось доказывать, что играть она умеет не только стервозную Леру Оборину. О том, как складывалась карьера актрисы – в нашем материале.

Зоя Бербер: детство и начало карьеры

Зоя Бербер родилась 1 сентября 1987 года в Перми. Ее назвали в честь бабушки. У мамы были немецкие, еврейские и татарские корни, а фамилия Бербер – греческого происхождения.

Родители актрисы были из технической среды - инженер и геолог. Но несмотря на это в доме всегда царила творческая атмосфера. Отец Рудольф играл на гитаре и писал музыку, а мама Юлианна освоила скрипку. Дедушка Зои предпочитал саксофон.

Зоя Бербер в детстве. Фото: соцсети

Неудивительно, что с ранних лет будущая знаменитость тянулась к искусству. В детстве Зоя поступила в музыкальную школу по классу фортепиано, но после окончания пяти классов бросила это занятие. А вот танцы ей были по душе. На занятия она ходила с 4 лет

Когда Бербер было 7 лет, родители развелись. Вскоре отец женился и у Зои появились две сводные сестры – Мария и Анна и брат Яша. Со всеми Бербер поддерживает теплые отношения даже после смерти отца.

В школьные годы Зоя Бербер дружила с мальчишками, часто пропускала уроки и вообще была хулиганкой. Из-за прогулов приходилось даже менять школы. Получив аттестат с тройками, Зоя решила, что пойдет учиться в техникум на модельера. Шить она умела, но процесс обучения девушке ужасно не нравился.

Зоя Бербер в юности. Фото: соцсети

После этого отчим будущей артистки, который был актером пермского театра, предложил Зое поступить в Пермский государственный институт искусства и культуры.

К тому моменту Бербер было уже 20 лет, поэтому приемной комиссии она сказала, что забыла документы дома. Со вступительными экзаменами будущая знаменитость справилась, но обучение давалось тяжело – сказывались пробелы в школьных знаниях.

Однажды Зоя Бербер узнала о кастинге, который навсегда изменил ее жизнь.

Зоя Бербер: «Реальные пацаны»

На кастинг «Реальных пацанов» Зоя Бербер пришла в спортивном костюме оверсайз, тем не менее в ней смогли разглядеть женственную Леру Оборину. После проб с Николаем Наумовым, который и сыграл главного героя Коляна, вопросов у съемочной группы не осталось. Актрису утвердили на роль.

 

Актерский состав "Реальных пацанов". Фото: Global Look Press

До съемок у Зои не было опыта работы в кадре, поэтому помогали коллеги по площадке – Антон Богданов, Станислав Тляшев, Валентина Мазунина и другие. Вся команда сериала за годы съемок стала для Бербер очень близка.

Во время работы над первым сезоном Бербер боялась, что не справится с ролью, сериал не оценят зрители и на ней поставят клеймо на всю оставшуюся жизнь. 

Зоя Бербер в 2013-м. Фото: Global Look Press

«Реальные пацаны» вышли на экраны в 2010 году и имели невероятный успех. Практически в одночасье все актеры стали настоящими звездами, а авторы сериала решили снимать новые сезоны. Съемки очередного идут и сейчас. Он выйдет на экраны в 2023 году.

Зоя Бербер: кино, сериалы, театр

Образ стервозной Леры надолго прикрепился к Зое Бербер. Однако рассмотреть талант актрисы смог Егор Баранов. В 2015 году вышел его фильм «Фарца», где Зоя сыграла драматическую роль Нади Востриковой, а ее партнером на площадке был Александр Петров.

Зоя Бербер в театре. Фото: Global Look Press

Еще один крупный проект Бербер, где она сыграла одну из главных ролей, - триллер «Фантом» с Юрием Чурсиным, Павлом Майковым и Тимофеем Трибунцевым. 

Также в копилке киноработ актрисы – мелодрама «Девять жизней»,  фильм «Девушки бывают разные» и сериал «Проект «Анна Николаевна».

В жизни Зои также есть место театру. В Перми она играла в постановках «Собиратель пуль», «Риверсайд-драйв» и «Горе от ума». В Москве является приглашенной актрисой в театрах им. Ермоловой и Московском губернском.

В последнем играет в спектакле «Левиафан» по книге Бориса Акунина и в пластической бессловесной драме «Калигула».

Зоя Бербер в 2018-м. Фото: Global Look Press

Зоя Бербер: проекты, ТВ, доход

В 2017 году Зоя Бербер появилась на телевидении в качестве ведущей. Вместе с бывшим кавээнщиком Герой Гигашвили она вела передачу «Спортивный момент» на «Москве 24». После актрисе доверили программу о путешествиях «Один день в городе» на канале «Моя планета».

Информации о доходах Бербер в открытых  источниках нет. Однако известно, что у нее есть небольшой собственный бизнес – мастерская по изготовлению мебели из дерева.

Зоя Бербер: личная жизнь и горячие фото

До популярности Зоя Бербер встречалась с молодым человеком из Перми. Его имя актриса не называла, но говорила, что он был высокий и бритый налысо. Возлюбленного у актрисы увела подруга.

На съемках «Реальных пацанов» актриса познакомилась с сценаристом Александром Синегузовым. Вскоре пара решила жить вместе. Зоя не торопилась ставить штамп в паспорте даже после рождения дочери. Брак ее пугал. В 2015-м актриса родила девочку Надю. А в 2020-м заявила о расставании с гражданским мужем.  

Зоя Бербер и Александр Синегузов. Фото: соцсети

Эффектная внешность Зои Бербер – заслуга генов, правильного питания и регулярных занятий спортом. При росте 174 см ее вес составляет около 60 кг, а параметры фигуры близки к модельным.

Неудивительно, что в 2011 году по версии одного из глянцевых журналов она вошла в ТОП-5 самых красивых женщин страны. Кстати, фото в откровенных нарядах – не редкость в ее соцсетях.

Зоя Бербер с дочкой Надей. Фото: соцсети

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Зоя Бербер: последние новости

В конце лета Зоя Бербер присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли. Съемки уже стартовали в Москве.

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