Знакомство в лифте, курортный роман и роковая авария: как жизнь Высоцкой и Кончаловского изменила беда с дочерью

16 августа Юлии Высоцкой исполняется 49 лет. А через четыре дня отпразднует свое 85-летие ее муж, Андрей Кончаловский. Публика не устает обсуждать их внушительную разницу в возрасте.

Между тем, они счастливы вместе уже 25 лет. А главным семейным праздником Юлия называет не день свадьбы, а день знакомства: оно получилось неожиданным и странным.

Встреча в лифте

В 1996 году в Сочи проходил фестиваль «Кинотавр». Участники жили в отеле «Жемчужина». И однажды в лифт отеля одновременно вошли 59-летний мэтр отечественного кино Андрей Кончаловский и 23-летняя улыбчивая девушка без грамма косметики на лице — Юлия Высоцкая.

Она недавно окончила театральный вуз, а на «Кинотавр» приехала, потому что в программу были включены два фильма с ее участием: «Заколдованные» и «Игра воображения».

Им хватило полутора часов…