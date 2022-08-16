Знакомство в лифте, курортный роман и роковая авария: как жизнь Высоцкой и Кончаловского изменила беда с дочерью

16 августа Юлии Высоцкой исполняется 49 лет. А через четыре дня отпразднует свое 85-летие ее муж, Андрей Кончаловский. Публика не устает обсуждать их внушительную разницу в возрасте.
Между тем, они счастливы вместе уже 25 лет. А главным семейным праздником Юлия называет не день свадьбы, а день знакомства: оно получилось неожиданным и странным.
Встреча в лифте
В 1996 году в Сочи проходил фестиваль «Кинотавр». Участники жили в отеле «Жемчужина». И однажды в лифт отеля одновременно вошли 59-летний мэтр отечественного кино Андрей Кончаловский и 23-летняя улыбчивая девушка без грамма косметики на лице — Юлия Высоцкая.
Она недавно окончила театральный вуз, а на «Кинотавр» приехала, потому что в программу были включены два фильма с ее участием: «Заколдованные» и «Игра воображения».
Им хватило полутора часов…
Юлия Высоцкая. Фото: Global Look Press
Знаменитый режиссер позднее рассказывал: он увидел Юлю, и у него буквально перехватило дыхание. Он не мог расстаться с очаровательной незнакомкой.
За плечами у Кончаловского уже было несколько браков и разводов, жизнь в Голливуде, успехи и неудачи, а он внезапно понял: без этой трогательной хрупкой девочки ему не жить. По словам Кончаловского, все произошло очень быстро:
«Она не сопротивлялась. Удивительно! Мы были знакомы полтора часа…»
Режиссер на тот момент был еще женатым человеком, о чем честно и рассказал Высоцкой:
«Я быстро предупредил ее, что у меня жена, что люблю своих детей — никакого романа у нас быть не может. Но я уже понимал, что не могу уехать вот так просто или дать уехать Ей, или не видеть Ее еще, или не обладать Ею, или дать кому-то возможность взять Ее за руки, или... Короче, я чувствовал, что влюбился...»
Кстати, Юлия тоже была не свободна. Она собиралась замуж за актера Игоря Сидоренко. Но встреча с Кончаловским положила этим планам конец. Сидоренко в дальнейшем страдал от алкогольной зависимости. А спустя несколько лет его не стало: убили в пьяной драке.
В ЗАГС — в джинсах
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press
Сначала Юлии казалось, что это обычный курортный роман. Она готова была флиртовать, о чем-то более серьезном не думала. Но дни шли за днями, а они не могли оторваться друг от друга. Улетели вместе в Турцию. Потом — в Лондон. Там Высоцкая поступила в Академию музыкального и драматического искусства.
А в 1998-м они поженились официально. Как вспоминала потом Юлия, это стало для нее полным сюрпризом. Просто однажды утром она проснулась от крика Кончаловского: «Вставай, мы опаздываем!» И вскоре он уже вез ничего не подозревающую девушку в ЗАГС. Юля стала его женой в том, в чем приехала: в джинсах и майке.
Событие отметили втроем — пригласили отца Андрея, писателя Сергея Михалкова. Трех бутылок шампанского вполне хватило для веселья. А спустя почти 20 лет у нее все же было белое платье и фата: они обвенчались.
«Снесло крышу»
Юлия Высоцкая. Фото: Global Look Press
Окружающие были уверены: это очередная интрижка любвеобильного Кончаловского, а Юлию интересуют только его связи в мире кино, и скоро их отношениям конец. Но их меньше всего волновали эти разговоры. Как признавалась актриса:
«У меня просто снесло крышу. Глядя на него, я все забыла, у меня не было никаких табу».
В 2003 году Юлия стала ведущей авторского кулинарного шоу «Едим дома», выпустила несколько кулинарных книг, стала звездой интернета.
Страшная авария
Казалось, у них нет никаких проблем и трудностей, они просто наслаждаются жизнью. В октябре 2013 года эта жизнь — беззаботная и легкая — закончилась. И началась другая: с болью и горем. Их дочь Маша попала в аварию.
Дело было во Франции. Машину вел Кончаловский. В какой-то момент его вынесло на встречную полосу, произошло столкновение с другим автомобилем…
14-летняя Маша получила серьезную черепно-мозговую травму. На вертолете ее доставили в одну из больниц Марселя. Маша находилась на волоске от гибели, врачи не могли дать никаких утешительных прогнозов.
Надежды на лучшее
Шли недели, месяцы… Годы. Маша не выходила из комы. Такие испытания порой становятся непосильными для пар, высвечивают все скрытые проблемы. Люди расходятся, не в состоянии больше быть вместе. А Высоцкая и Кончаловский стали еще ближе друг для друга.
Они чувствовали: выстоять смогут только вместе. И старались проводить как можно больше времени рядом, плечом к плечу.
А вот их отношение к публичности в корне изменилось: супруги перестали делиться личными переживаниями и фотографиями с журналистами и поклонниками. О состоянии Марии они и вовсе никому не рассказывают: эта тема — строгое табу.
И все же Юлия Высоцкая, как и ее муж Андрей Кончаловский, и их сын Петр, и другие близкие не теряют надежды на то, что однажды Маша выздоровеет, и прежняя жизнь вернется.