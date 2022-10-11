Живет в Обнинске, растит детей: что известно о младшей сестре Юлии Высоцкой

Судьбы Юлии Высоцкой и ее младшей сестры Инны Войтовой совершенно разные.

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Одна замужем за именитым режиссером, ведет авторские кулинарные шоу, снимается в фотосессиях для глянцевых журналов, ездит по Европе, блистает в кино. А вторая отдала предпочтение тихому женскому счастью.

Инна Войтова, в отличие от старшей сестры, в актрисы не стремилась и о сцене не мечтала. Юлия Высоцкая крайне редко появляется на публике с близкой родственницей. Мало кто знает, что у актрисы есть родная сестра, которая на несколько лет ее младше.

Юлии — 49, а Инне — 40. Сестра телеведущей в настоящее время живет в городе Обнинске Калужской области. После того, как она вышла замуж, Инна взяла фамилию мужа и стала Войтовой. Кстати, сестра Юлии Высоцкой успела четыре раза стать мамой. Так что у телеведущей куча племянников.

Войтова активно занимается спортом. Вместе с мужем они принимают участие в различных марафонах и велозаездах.

И хотя младшая сестра Юлии Высоцкой далека от светской жизни, она иногда сопровождает именитую родственницу на кинопоказах.

По материалам 7days.