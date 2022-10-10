Жена Ильи Резника: «Мы не знаем, как будем дальше жить»

Илья Резник остался без авторских отчислений: его хиты, написанные для Аллы Пугачевой, исчезли из эфиров. Но это – далеко не все, что тревожит поэта. Тeleprogramma.pro расспросила о подробностях супругу и директора Ильи Резника, Ирину Романову.
- Ирина Алексеевна, это правда, что Илья Рахмиэлевич получал миллионы рублей в качестве авторских отчислений, а теперь, после того как по радио перестали звучать его песни в исполнении Аллы Пугачевой, стало совсем туго с деньгами?
- Это не только из-за песен Пугачевой. Это общая тенденция – так сказали нам в авторском обществе. Авторские отчисления упали в шесть раз у всех авторов: нет концертов, нет программ, нет ротации.
Резник уже объяснил это: из-за общей ситуации в стране это произошло. И процесс необратим. Некоторых исполнителей исключают из ротации, а страдают из-за этого авторы.
Несколько месяцев назад, например, в Латвии запретили использовать произведения Раймонда Паулса. А Резник писал много произведений с ним совместно.
Илья Резник. Фото: Global Look Press
- И авторские действительно исчислялись миллионами?
- По поводу миллионов, которые он якобы потерял, - это уже, как всегда, журналисты преувеличили, что-то неправильно поняли. Никогда мы миллионы не получали. Ну что ж, будем выживать как-то…
- Придется закрывать театры «Маленькая страна»?
- К сожалению, вся эта ситуация сейчас скажется на наших трех детских театрах «Маленькая страна», один из которых находится в Москве, а два – в Крыму. Это не секрет – мы не знаем, как будем дальше жить.
Пока мы не приняли решение. Но на данный момент платить зарплату преподавателям нечем. Аренду – тоже нечем.
Эти театры изначально существовали на деньги наших друзей-меценатов, которые помогали нам заработать на хлеб насущный. Сейчас никто не помогает. И, конечно, театры существовали еще и благодаря авторским отчислениям.
Поскольку теперь все это сильно уменьшилось, наша задача – выжить. У меня родители-инвалиды, очень много лекарств нужно. Суть в том, как нам сегодня выживать с детскими театрами. Это – самое главное сейчас.
Илья Резник и Ирина Романова. Фото: Global Look Press
- Будете искать выход?
- Будем искать выход из ситуации. Будем молиться. Нам всем сейчас нужно молиться, чтобы Россия наша была жива и победила. Сейчас такое время, что о своих личных интересах нужно немножко позабыть. Главное – чтобы все солдаты наши вернулись в свои семьи, к мамам, женам, детям.
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Сейчас у всех нас тревожное настроение… А что касается денег – никогда у нас их не было столько, сколько у исполнителей, никогда они нам так легко не доставались. Всегда было тяжело с авторскими, с боем они доставались…
Только-только все наладилось – и вот, то ковид начался, то вот сейчас ситуация такая. Программ и концертов нет, песни в ротации не звучат. Но любимые не умирают. Именно этому посвящена новая песня Ильи Резника, она так и называется – «Любимые не умирают».
- Ее исполнила Азиза, правильно?
- Да, ее спела Азиза. Песня написала от души, это был такой искренний порыв Ильи Резника. Он – ребенок войны, житель блокадного Ленинграда, он лучше многих знает, что такое война. Мы желаем нашим воинам вернуться живыми и здоровыми, защитив свою страну, свою Родину – Россию. Будем ждать их с победой. Мы верим в это.