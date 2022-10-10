Жена Ильи Резника: «Мы не знаем, как будем дальше жить»

Илья Резник остался без авторских отчислений: его хиты, написанные для Аллы Пугачевой, исчезли из эфиров. Но это – далеко не все, что тревожит поэта. Тeleprogramma.pro расспросила о подробностях супругу и директора Ильи Резника, Ирину Романову.

- Ирина Алексеевна, это правда, что Илья Рахмиэлевич получал миллионы рублей в качестве авторских отчислений, а теперь, после того как по радио перестали звучать его песни в исполнении Аллы Пугачевой, стало совсем туго с деньгами?

- Это не только из-за песен Пугачевой. Это общая тенденция – так сказали нам в авторском обществе. Авторские отчисления упали в шесть раз у всех авторов: нет концертов, нет программ, нет ротации.

Резник уже объяснил это: из-за общей ситуации в стране это произошло. И процесс необратим. Некоторых исполнителей исключают из ротации, а страдают из-за этого авторы.

Несколько месяцев назад, например, в Латвии запретили использовать произведения Раймонда Паулса. А Резник писал много произведений с ним совместно.

