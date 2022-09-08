Родня стекается в Балморал к Елизавете II после новостей об ухудшении ее здоровья: приедут ли принц Гарри и Меган Маркл

Принц Чарльз и его сын от леди Дианы, принц Уильям, отложив все важные дела, выехали в Шотландию. Родня постепенно стекается в Балморал, где сейчас находится королева. СМИ по всему миру всколыхнуло известие о том, что Елизавета II стала чувствовать себя плохо. Подданные собираются у Букингемского дворца, чрезвычайно обеспокоенные состоянием здоровья главы правящей династии.

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А семья Елизаветы II весьма встревожена сообщениями врачей о «внушающем опасения» ухудшении здоровья 96-летней королевы. За состоянием бабушки принцев Уильяма и Гарри следят доктора. Елизавета II находится под присмотром квалифицированных медиков.