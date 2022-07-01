Вызывающий макияж, черные колготки, побег от охраны: самые дерзкие выходки принцессы Дианы

Меган Маркл – далеко не первая невестка, повергшая в шок королевскую семью. Задолго до нее королеву Елизавету II и весь двор шокировала принцесса Диана – своим нестандартным поведением. В день рождения Леди Ди предлагаем вспомнить самые дерзкие выходки этой удивительной женщины.

Назло дресс-коду

Не секрет, что при королевском дворе действует довольно строгий дресс-код. Одно из незыблемых правил – все женщины должны носить колготки, независимо от времени года. Принцесса Диана решила: раз так, то она им покажет!

И демонстративно надевала на светские мероприятия колготки самых невероятных расцветок: от черных до ярко-красных. Она доводила этим королеву до настоящей паники: Елизавета не могла предугадать, какого цвета в следующий раз будут ноги ее невестки.

Макияж рок-звезды