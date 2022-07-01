Вызывающий макияж, черные колготки, побег от охраны: самые дерзкие выходки принцессы Дианы

Меган Маркл – далеко не первая невестка, повергшая в шок королевскую семью. Задолго до нее королеву Елизавету II и весь двор шокировала принцесса Диана – своим нестандартным поведением. В день рождения Леди Ди предлагаем вспомнить самые дерзкие выходки этой удивительной женщины.
Назло дресс-коду
Не секрет, что при королевском дворе действует довольно строгий дресс-код. Одно из незыблемых правил – все женщины должны носить колготки, независимо от времени года. Принцесса Диана решила: раз так, то она им покажет!
И демонстративно надевала на светские мероприятия колготки самых невероятных расцветок: от черных до ярко-красных. Она доводила этим королеву до настоящей паники: Елизавета не могла предугадать, какого цвета в следующий раз будут ноги ее невестки.
Макияж рок-звезды
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press
Такое же строгое правило затрагивает макияж для дам из королевской семьи: они должны придерживаться неброских оттенков и выглядеть достаточно скромно. Диана же позволяла себе то ярко-синюю подводку для глаз, то алую помаду, то вызывающе красный лак для ногтей. Так проявлялась ее бунтарская натура.
Колье – не на шею, а на голову!
Одно время тяга принцессы к смелым нарядам привела к тому, что она стала носить платья с открытой спиной. Огромные вырезы на спине заставляли перешептываться весь двор, но это ее мало интересовало.
А потом смелость Дианы перешла все границы: королева Елизавета впала в ярость, когда увидела, что подаренное ею драгоценное колье невестка небрежно нацепила на голову подобно тиаре.
Сбежала через окно
Однажды принцесса Диана, находясь на одном из горнолыжных курортов Австрии, так захотела прогуляться ночью, что, недолго думая, выпрыгнула из окна своего номера на втором этаже – прямо в сугроб!
Охрана, не нашедшая утром принцессу в комнате, едва не поседела от ужаса. Похитили? Убили? Нет: ей просто надоел постоянный надзор, и она решила вырваться на свободу. Хоть ненадолго.
В форме полицейского
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press
В другой раз Диана, решив развлечься как следует, созвала подруг на девичник. Девушки решили переодеться в полицейские мундиры и прогуляться в таком виде по улицам ночного Лондона. Им было ужасно весело, они уже начинали чувствовать себя настоящими стражами закона.
Даже принялись вести душеспасительную беседу с девушкой легкого поведения, случайно встреченной на улице. «Ночная бабочка» попыталась скрыться, разгоряченные «полицейские» погнались за ней… На шум приехала настоящая полиция. Диана едва не оказалась за решеткой за нарушение порядка.
Знакомство с нудистами
Принцесса Диана и принц Чарльз. Фото: Global Look Press
Стремясь почувствовать себя свободной, Диана не всегда сбегала из-под охраны: иногда у нее получалось договориться по-хорошему. Однажды она упросила начальника секьюрити позволить ей недолго погулять по пляжу ночью – в одиночку, без сопровождения.
Был выбрал отдаленный пляж, охранник вручил принцессе карту, чтобы она не заблудилась, и пообещал встретить ее в конечной точке маршрута. Вскоре она позвонила ему на рацию: хохоча от восторга, Диана рассказывала, что нашла место, где собираются нудисты, и познакомилась с ними.
Ей было отпущено всего 40 минут свободы в тот вечер, но, кажется, она использовала их на всю катушку: когда Диана встретилась с охранником, на ее лице сияла счастливая улыбка.
Откровенный танец
Диана очень любила балет и вообще танцы. Однажды она объявила, что подготовит для своего мужа, принца Чарльза, и всех друзей, танец. Несколько недель принцесса разучивала выбранный танец в паре с актером Уэйном Слипом.
А когда зрители, наконец, увидели ее на сцене, это вызвало бурю эмоций: казалось, Диана танцует в одном белье, а ее движения были слишком уж откровенными! Чарльз не скрывал своего недовольства: ему было крайне неприятно видеть свою жену в объятиях постороннего мужчины, да еще в присутствии знакомых.
Теперь уже никто не узнает, что двигало принцессой Дианой, когда она совершала такие дерзкие поступки. Ясно одно: вряд ли она была счастлива в королевской семье.
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