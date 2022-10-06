«Волосы обесцвечены как после гидроперита, брови-ниточки»: как Бузова выглядела на заре карьеры и какой стала сейчас

Ольга Бузова много лет выступает на сцене, снимается в сериалах, ведет различные ТВ-шоу и даже пишет книги. Когда теледива попала на проект «Дом-2», она была юной 18-летней девушкой, которая приехала покорять столицу из Санкт-Петербурга.
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В студенческие годы телеведущая не брезговала подрабатывать уборщицей и дворничихой. Все для того, чтобы не зависеть финансово от своей семьи. На «Дом-2» Ольга Бузова сильно изменилась внешне. Годы в шоу-бизнесе отшлифовали внешность поющей телеведущей.
Так, из обычной девочки-блондинки она превратилась в гламурную диву. А какой Ольгу Бузову помните вы? Сейчас телеведущая посещает дорогие салоны красоты и одевается в люксовых бутиках, не экономя деньги на своей внешности и имидже.
Ольга Бузова в мини-юбке отплясывала на сцене. Фото: Global Look Press
Когда-то у Ольги были тонкие брови-ниточки, обесцвеченные ломкие волосы, смуглый оттенок кожи как после солярия. Телеведущая долго трудилась над своей внешностью: изменился овал лица, носик стал более аккуратным и миловидным, губы пухлей, брови шире, а макияж «рыночной торгашки» сменился элегантным мейкапом.
«Волосы обесцвечены как после гидроперита, брови-ниточки», «А еще говорите, что форму носа не меняла! Пластика-то видна», «Вся в бусах! Как будто из глубокой провинции», «Приоделась хоть», - пишут фолловеры.