«Волосы обесцвечены как после гидроперита, брови-ниточки»: как Бузова выглядела на заре карьеры и какой стала сейчас

Ольга Бузова много лет выступает на сцене, снимается в сериалах, ведет различные ТВ-шоу и даже пишет книги. Когда теледива попала на проект «Дом-2», она была юной 18-летней девушкой, которая приехала покорять столицу из Санкт-Петербурга.

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В студенческие годы телеведущая не брезговала подрабатывать уборщицей и дворничихой. Все для того, чтобы не зависеть финансово от своей семьи. На «Дом-2» Ольга Бузова сильно изменилась внешне. Годы в шоу-бизнесе отшлифовали внешность поющей телеведущей.

Так, из обычной девочки-блондинки она превратилась в гламурную диву. А какой Ольгу Бузову помните вы? Сейчас телеведущая посещает дорогие салоны красоты и одевается в люксовых бутиках, не экономя деньги на своей внешности и имидже.