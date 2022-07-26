Внебрачный сын Киркорова: как живет и чем занимается Александр Матвеев

Несколько лет назад у Бедроса Киркорова «обнаружился» внебрачный сын. Александр Матвеев, выступавший когда-то в группе «Экс-ББ», заявил, что он родился после бурного романа его мамы с Бедросом в Сочи.

Тогда эта история не получила продолжения, но вот теперь имя Александра Матвеева вновь появилось в новостях: сообщается, что он стал отцом. А ведь ходили слухи о его нетрадиционной ориентации. Мы расскажем, чем на самом деле занимается предполагаемый сын Бедроса Киркорова.

Свадебный тамада

Александр Матвеев родился 18 декабря в Тульской области. После школы юноша отправился покорять Москву – и поступил там в институт культуры и искусств, который благополучно окончил в 2008 году. Дипломированный специалист нашел себя в той сфере, которая всегда его притягивала и вызывала интерес: она занялся организацией свадеб и других праздников.

Пародист

Через какое-то время Александр обнаружил в себе дар пародиста – его юмористические выступления имели большой успех. В сочетании с вокальными данными получилось интересно: Матвеев начал петь в группе «Экс-ББ».

Музыкальный коллектив выступал в жанре пародии. «Экс-ББ» были частыми гостями популярных передач «Аншлаг», «Смехопанорама», ездили с гастролями по России, с успехом пародируя самых знаменитых советских и российских исполнителей: Кобзона, Магомаева, Пугачеву, Агузарову, Леонтьева, Киркорова…

После распада «Экс-ББ» Матвеев выступал в театре песни молодых исполнителей «Самородок», продолжая работать ведущим на свадьбах и других торжествах.

Из Москвы – в сельский ДК

В 2015-м имя Александра Матвеева прозвучало в связи с его попыткой «возродить» один из сельских домов культуры. Как рассказывал сам артист: