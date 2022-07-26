Внебрачный сын Киркорова: как живет и чем занимается Александр Матвеев

Несколько лет назад у Бедроса Киркорова «обнаружился» внебрачный сын. Александр Матвеев, выступавший когда-то в группе «Экс-ББ», заявил, что он родился после бурного романа его мамы с Бедросом в Сочи.
Тогда эта история не получила продолжения, но вот теперь имя Александра Матвеева вновь появилось в новостях: сообщается, что он стал отцом. А ведь ходили слухи о его нетрадиционной ориентации. Мы расскажем, чем на самом деле занимается предполагаемый сын Бедроса Киркорова.
Свадебный тамада
Александр Матвеев родился 18 декабря в Тульской области. После школы юноша отправился покорять Москву – и поступил там в институт культуры и искусств, который благополучно окончил в 2008 году. Дипломированный специалист нашел себя в той сфере, которая всегда его притягивала и вызывала интерес: она занялся организацией свадеб и других праздников.
Пародист
Через какое-то время Александр обнаружил в себе дар пародиста – его юмористические выступления имели большой успех. В сочетании с вокальными данными получилось интересно: Матвеев начал петь в группе «Экс-ББ».
Музыкальный коллектив выступал в жанре пародии. «Экс-ББ» были частыми гостями популярных передач «Аншлаг», «Смехопанорама», ездили с гастролями по России, с успехом пародируя самых знаменитых советских и российских исполнителей: Кобзона, Магомаева, Пугачеву, Агузарову, Леонтьева, Киркорова…
После распада «Экс-ББ» Матвеев выступал в театре песни молодых исполнителей «Самородок», продолжая работать ведущим на свадьбах и других торжествах.
Из Москвы – в сельский ДК
В 2015-м имя Александра Матвеева прозвучало в связи с его попыткой «возродить» один из сельских домов культуры. Как рассказывал сам артист:
«Услышал слова губернатора о том, что нужно поднимать дома культуры и ставить перед собой амбициозные задачи, и поехал в Узловую, где родился, поднимать культуру. Был в полной уверенности, что найду понимание и поддержку в этом у местной власти. Ошибся».
Алла Пугачева и Александр Матвеев. Фото: соцсети
Матвеев обнаружил множество недостатков в работе Брусянского ДК. Недолго думая, он потребовал убрать старое руководство, а вместо него назначить руководителем себя.
Александр планировал привлечь к работе молодых, талантливых и амбициозных. Но из этого ничего не вышло. Как пояснила Валентина Назарова, директор ДК поселка Брусянский:
«Найти общий язык с Сашей было непросто. Его никто не гнал и не притеснял, но его характер сближению с коллективом не способствовал. Было такое, что 8 рабочих дней подряд он просто отсутствовал на рабочем месте.
Ничего новаторского он нам не предлагал. Не было никаких мероприятий с его стороны, в которых он мог бы проявить себя в качестве большого оригинала. У меня нет никакого негатива по отношению к нему, но такое его отношение к людям кажется мне странным».
«Я даже хожу как Филипп»
После нескольких лет затишья имя Александра Матвеева вновь всплыло в СМИ: на этот раз всех взбудоражило его заявление о том, что он – внебрачный сын Бедроса Киркорова.
«Мне мама рассказывала, что я родился после ее бурного романа, случившегося много лет назад в Сочи, с отцом Филиппа Киркорова Бедросом», - повторял в интервью Александр, добавляя, что готов пройти экспертизу ДНК, чтобы получить доказательства своим словам.
Матвеев подчеркивал, что всегда чувствовал какое-то родство с семьей Киркоровых: «Я даже хожу как Филипп». И рост у него такой же, как у Филиппа, - 192 см, и размер обуви одинаковый – 44-й…
Бедрос не признал его сыном
Но все эти признания разбивались о спокойные слова 85-летнего Бедроса Киркорова о том, что он всю жизнь любил единственную женщину – свою жену, и никогда ей не изменял:
«В Сочи я познакомился со своей женой Викторией, других романов у меня в этом городе не было. Я любил одну женщину. Жене своей не изменял, налево не ходил. Думаю, этот парень хочет себе сделать пиар на известной фамилии. Подобные разговоры оскорбляют память моей жены».
Напомним, что после смерти жены, Виктории Марковны, мамы Филиппа, в 1994 году, Бедрос Киркоров несколько лет не мог выйти из депрессии. В 1997-м он познакомился с Людмилой Смирновой, постепенно к нему вернулся интерес к жизни. Они с Людмилой поженились, у них родилась дочь Ксения, но, к сожалению, девочка прожила лишь две недели.
Взял кредит, чтобы купить одежду Филиппа
Александр Матвеев. Фото: соцсети
По словам Александра Матвеева, он много раз общался и с Бедросом, и с Филиппом. Бедрос Киркоров даже подарил ему однажды ремень с большой пряжкой из коллекции Филиппа.
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А в 2020 году стало известно, что Матвеев накупил множество вещей из тех, что решил распродать во время пандемии Филипп:
«Я даже взял кредит, чтобы купить вещи Киркорова. В принципе приобрести их может всякий. Но в интернет-бутике я VIP-клиент. Поэтому мне одному из первых звонят о новых поступлениях и делают хорошие скидки.
В результате у меня появились две шикарные шубы Фила: одна - соболиная от Gucci, вторая - волчья от Dоlcе & Gаbbаna. Купил и стильное пальто от Roberto Cavalli. Еще куртка, пиджак, рубашки - все сидит как влитое. Купил и ботинки, которые он носил, и кеды, и даже туфли в стразах».
Александр добавил, что донашивать вещи за Филиппом для него – «большая честь».
Стал отцом
И вот теперь – новая сенсация: Александр Матвеев впервые стал отцом. Сына родила 20-летняя девушка Яна, с которой они вместе уже довольно давно. Она на 17 лет моложе пародиста. Мальчик появился на свет 19 мая, его назвали Марком. По сведениям СМИ, планируется, что крестным Марка станет Бедрос Киркоров.