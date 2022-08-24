Владимир Вдовиченков: как попал в «Бригаду» со второй попытки, кто родил ему двоих детей и с кем счастлив сегодня

Сериал «Бригада», а следом криминальная драма «Бумер» вывели на сцену новую звезду — Владимира Вдовиченкова. Брутальный актер тогда начинал свой путь к славе и довольно быстро нашел его при помощи амплуа бандита. Но со временем начал тяготиться его. О карьере артиста и его личной жизни — в нашем материале.

Владимир Вдовиченков: детство, родители

Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в Гусеве Калининградской области. Его отец Владимир работал механиком на светотехническом заводе, мать Светлана там же — инженером. Сын Владимир стал средним ребенком в семье — к моменту его рождения у него была сестра Ирина, а спустя несколько лет после появился братик Константин.

В детстве Володя занимался боксом, а кумиром для него стал Жан-Клод Ван Дамм. Окончив школу, пошел служить на Балтийский флот. После армии начал искать свое место в жизни, успев поработать официантом, поваром, метрдотелем, перепродавал машины из Польши.

После этого Вдовиченков решил перебраться в Москву и поступать во ВГИК. Но не успел, приемная кампания уже завершилась. Тогда он был зачислен на подготовительный курс, где смог себя проявить и даже получил первый съемочный опыт — появился в клипе Дельфина «Дилер».

Стать студентом вуза Вдовиченков смог в 25 лет. Он начал учебу на курсе Георгия Тараторкина, который с успехом окончил в 2001 году. После чего стал сотрудником Театра им. Моссовета. Но после съемок в «Бригаде» перешел работать в Театр им. Вахтангова, в котором служит по сей день.