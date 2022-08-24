Владимир Вдовиченков: как попал в «Бригаду» со второй попытки, кто родил ему двоих детей и с кем счастлив сегодня

Сериал «Бригада», а следом криминальная драма «Бумер» вывели на сцену новую звезду — Владимира Вдовиченкова. Брутальный актер тогда начинал свой путь к славе и довольно быстро нашел его при помощи амплуа бандита. Но со временем начал тяготиться его. О карьере артиста и его личной жизни — в нашем материале.
Владимир Вдовиченков: детство, родители
Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в Гусеве Калининградской области. Его отец Владимир работал механиком на светотехническом заводе, мать Светлана там же — инженером. Сын Владимир стал средним ребенком в семье — к моменту его рождения у него была сестра Ирина, а спустя несколько лет после появился братик Константин.
В детстве Володя занимался боксом, а кумиром для него стал Жан-Клод Ван Дамм. Окончив школу, пошел служить на Балтийский флот. После армии начал искать свое место в жизни, успев поработать официантом, поваром, метрдотелем, перепродавал машины из Польши.
После этого Вдовиченков решил перебраться в Москву и поступать во ВГИК. Но не успел, приемная кампания уже завершилась. Тогда он был зачислен на подготовительный курс, где смог себя проявить и даже получил первый съемочный опыт — появился в клипе Дельфина «Дилер».
Стать студентом вуза Вдовиченков смог в 25 лет. Он начал учебу на курсе Георгия Тараторкина, который с успехом окончил в 2001 году. После чего стал сотрудником Театра им. Моссовета. Но после съемок в «Бригаде» перешел работать в Театр им. Вахтангова, в котором служит по сей день.
Владимир Вдовиченков на сцене Театра им. Вахтангова. Фото: Global Look Press
Владимир Вдовиченков: кино
Дебютной в кино для Вдовиченкова стала роль охранника в фильме «Президент и его внучка» в 1999 году. Также студентом он появился во второй серии драмы «Граница. Таежный роман» и мелькнул в эпизоде «Марша Турецкого».
Владимир Вдовиченков в фильме «Президент и его внучка». Кадр из фильма
А вот настоящую славу Вдовиченкову принесла «Бригада». Примечательно, что съемки криминального сериала начались не с первого раза, и изначально ему отказали в работе. Лишь два года спустя актер пробовался на «Мосфильме» в драму «Гражданин начальник», придя на кастинг после драки — его лицо «украшали» синяки.
Там его, такого колоритного, с ростом 185 см и весом 87 кг, и заметили создатели «Бригады» — настоящий бандит после «стрелки». Роль была в кармане, как и съемки в другом фильме — «Гражданин начальник», шедшие параллельно друг другу.
Владимир Вдовиченков в сериале «Бригада». Фото: Global Look Press
Вдовиченков вместе с Сергеем Безруковым, Павлом Майковым, Дмитрием Дюжевым стал настоящей звездой после выхода «Бригады» на экраны в 2002 году. Миллионы зрителей полюбили его боксера Фила. А режиссеры обратили внимание на молодого брутального актера.
Следом за «Бригадой» на экраны вышел криминальный боевик «Бумер», укрепивший популярность Вдовиченкова. Актер сыграл одного из преступников, скрывающихся от преследования. За эту роль он получил премию «Кумир». Продолжение картины последовало в 2006 году, но уже не повторило успеха первой ленты.
Владимир Вдовиченков в фильме «Бумер». Кадр из фильма
Сам Вдовиченков признавался, что давно перерос роль Кота из «Бумера» или Фила из «Бригады» и очень оскорблялся, когда его считали актером одного амплуа.
И в последующем смог доказать, что это не так. «Курсанты», «Звездочет», «Время собирать камни», «Бесы», «Рэкетир», «Параграф 78», «Тарас Бульба» — множество проектов с участием актера стали знаковыми в десятилетии кинематографии, а также в карьере артиста.
Владимир Вдовиченков в фильме «Тарас Бульба». Кадр из фильма
Следующее десятилетие принесло множество новых проектов. В 2010 году Вдовиченков снялся в сериале «Искупление», сыграв церковнослужителя. В 2014 году появился в картине «Левиафан», которую едва не потерял — он собирался уехать за границу, в другой проект «Черное море».
«Левиафан» стал настоящим событием в отечественном кинематографе. Ему в Голливуде присудили «Золотой глобус», в Каннах дали пальмовую ветвь за лучший сценарий, в Лондоне — приз за лучший фильм. И это лишь малая часть наград, не считая номинации на премии «Оскар», «Золотой орел», «Нику». Сам Вдовиченков стал обладателем «Ники» за лучшую мужскую роль второго плана — он сыграл старого друга главного героя, адвоката.
Владимир Вдовиченков в фильме «Левиафан». Кадр из фильма
Затем были съемки в таких проектах, как «Двое», «Салют-7», «Учителя», «Тварь», «Водоворот», «Батя». В 2022 году проектов у актера немало: «Декабрь», «Чук и Гек», «Пласт». Вдовиченков остается одним из востребованных в индустрии актеров.
Владимир Вдовиченков: другие проекты
Вдовиченков оказался востребован не только в кино и на сцене, но и в шоу-бизнесе. Актер появился в клипах групп «Корни» и «Любэ», у Олега Газманова. Также его голосом говорит главный герой мультфильма «Вольт» (2008).
Владимир Вдовиченков: личная жизнь
Личная жизнь кумира миллионов выдалась насыщенной — актер был четыре раза женат. Первой женой 18-летнего Вдовиченкова стала школьная любовь Виктория Наталуха. Но брак очень быстро дал трещину — не прошел проверку армейской разлукой. Жена ушла к дяде Вдовиченкова Владимиру Леонову.
Второй женой Вдовиченкова стала Анна Конева, которая подарила ему в 1993 году сына Леонида. Жена захотела переехать в Петербург, где унаследовала квартиру, но в планы мужа это не входило — очень скоро случился разлад в семье, вылившийся в развод. Сына бывшая жена увезла с собой. С годами актер смог наладить отношения с ней и наследником, помог с образованием и жильем. Леонид не любит «светиться» на публике, избегая внимания прессы.
Третий раз в ЗАГС Вдовиченков пошел с Натальей Давыдовой. Они едва прожили в браке пять лет, потому что, по мнению жены, муж словил «звезду» — мол, слава одурманила его. Но находящийся на пике популярности актер недолго оставался один – познакомившись с актрисой Ольгой Филипповой, он быстро завоевал ее сердце, и в 2005 году она родила ему дочь Веронику.
Владимир Вдовиченков с дочкой Вероникой. Фото: соцсети
Владимир Вдовиченков и Ольга Филиппова. Фото: Global Look Press
В 2014 году Вдовиченков и Филиппова расстались — он встретил другую. Ею стала актриса Елена Лядова. Они познакомились на съемках «Левиафана» и в 2015 году тайно поженились. Пока общих детей у пары нет, несмотря на слухи и домыслы о беременности Лядовой.
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Фото: Global Look Press
Владимир Вдовиченков: драка
Актер отличается взрывным характером и в 2010 году стал участником скандальной потасовки на дороге. Он сцепился с водителем в Москве, не поделив полосу, и ударил оппонента. Тот в ответ выстрелил в него из травматического пистолета. Звезду госпитализировали, но ранение было без серьезных последствий для здоровья.
Владимир Вдовиченков сегодня
Сегодня Владимир Вдовиченков счастлив в браке и успешен в карьере. Он остается востребованным артистом на сцене и в кино. Все чаще звезда криминальных драм выбирает более семейные сценарии фильмов и сериалов.