Владимир Селиванов – о новом сезоне «Реальных пацанов»: «Красивые съемки на яхте… Бесконечный кайф!»

Актер признался, чем его герой Вован похож на него и за что он любит своего персонажа.
Сериал «Реальные пацаны». Фото: кадр со съемок проекта

Сериал «Реальные пацаны». Фото: кадр со съемок проекта

29 августа в 20.00 на ТНТ - премьера нового сезона сериала «Реальные пацаны»! Актер Владимир Селиванов рассказал Тeleprogramma.pro о нелепых ситуациях, в которые он попадал, о книге Коляна, ударе веслом и съемках с Антоном Богдановым.

- Владимир, что будет происходить в новом сезоне «Реальных пацанов»?

- Основной сюжет развивается вокруг написания книги Колей Наумовым. Мы его поддерживаем или не поддерживаем, тут уж у кого как получается. Вокруг этого крутятся все события.

Коляну помогает писатель: Коля ему надиктовывает истории. Будет много событий, будут красивые съемки на яхте, будут съемки в квартире Коляна в Перми, то есть можно сказать, что мы вернемся к истокам.

- Какие эмоции вы испытываете – «надоело» или «как здорово!»? Все-таки сериал идет уже много лет, неужели нет чувства усталости?
 

Сериал «Реальные пацаны». Фото: кадр со съемок проекта

- Для меня съемки «Реальных пацанов» – это альма-матер. Это то, что несет мне бесконечный кайф. На этих съемках я могу импровизировать, шалить. Чувствую себя очень комфортно.

Мне не приходится как-то особенно себя настраивать. Есть какие-то сложные съёмки, но я все равно испытываю самые теплые эмоции. 

- Ваш герой Вова – похож на вас чем-то? Или полная противоположность?

- Не противоположность... Он похож, но, скажем так, он счастливее, смелее и наивнее, чем я.

- Вы когда-нибудь попадали в такие нелепые и обидные ситуации, как Вова? 

- Конечно, попадал. Например, однажды я ехал в лагерь «Орленок» и в Волгограде отстал от поезда. На деньги, которые мама дала мне на месяц проживания в «Орленке», я заказал такси, и мы ехали за поездом от станции к станции, но не успевали.

В итоге мы догнали поезд, и на одной из технических станций для меня, для одного пассажира, остановили поезд. Экспедиторы были заплаканные, подарили мне на радостях вареного рака. 

- Вы любите своего героя? За что?
 

Сериал «Реальные пацаны». Фото: кадр со съемок проекта

- Люблю! За его иллюзии, которые он создает и проживает в этом своем прекрасном мире.

- Какие самые смешные моменты со съемок «Реальных пацанов» вспоминаются прямо сейчас?

- Не знаю, насколько этот момент можно назвать смешным, но была у нас одна сцена на лодке. Лодку сильно качало, а, по сюжету, Коля должен был ударить веслом по голове своего автора, который пишет ему книгу.

В итоге в самый ответственный момент лодка так закачалась, что удар получился гораздо сильнее, чем должен был быть, и актеру Антону Борисову, конечно, досталось. В итоге все закончилось хорошо.

- С кем из актеров вы больше всего подружились?
 

Сериал «Реальные пацаны». Фото: кадр со съемок проекта

- Со всеми поддерживаем связь. Конечно, больше встреч и взаимодействий у нас начинается в период съемок «Реальных пацанов», но периодически мы встречаемся на различных мероприятиях. С Машей Скорницкой играем спектакли, например. А так мы все находимся в очень теплых отношениях.

- Вам не хватает Антона Богданова, ушедшего из проекта?

- Конечно, не хватает. Даже если он ушел полностью из сериала, было бы круто, если бы он просто появлялся в некоторых сериях, например, в юбилейных. Мы с Антоном дружим. Сейчас он пару моих песен берет в свой детский фильм, который снимает. 

- Ваш герой Вован – многодетный отец, а у вас только одна дочь Ева. Хотите еще детей?

- Ещё как хочу! А сколько – разберемся!

- Ваш герой Вован – подкаблучник, а как обстоят дела у вас в семье, кто главный?
 

Сериал «Реальные пацаны». Фото: кадр со съемок проекта

- Сложный вопрос. Вообще, в отношениях нельзя выяснять, кто главный. Иногда даже самым брутальным и крутым мужчиной может очень виртуозно управлять прозорливая женщина. Все должно быть в интересах семьи, даже у тех, кто хочет в семье самоутверждаться.

- Что для вас важнее и интереснее – играть в кино или сочинять и исполнять музыку?

- Мне интересно совмещать, я не могу выбрать для себя что-то одно. Когда получаю импульс писать музыку, иду в студию, концентрируюсь на творчестве. Если начинаются съемки, погружаюсь в них. 

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- Не было мыслей уехать из страны, как делают сегодня некоторые актеры и музыканты?

- Я – дитя мира и считаю, что человек может быть в любом месте, где ему хорошо. Ментальность наша настолько сильная, что если нет готовности где-то реализовать свои амбиции, то нужно быть тут.

Многие пытались уехать, но в итоге осознали, что дух и менталитет все же тянет их обратно. Но в любом случае я за то, чтобы не закрываться от этого мира и коммуницировать с ним.
 

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