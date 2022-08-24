Владимир Селиванов – о новом сезоне «Реальных пацанов»: «Красивые съемки на яхте… Бесконечный кайф!»

29 августа в 20.00 на ТНТ - премьера нового сезона сериала «Реальные пацаны»! Актер Владимир Селиванов рассказал Тeleprogramma.pro о нелепых ситуациях, в которые он попадал, о книге Коляна, ударе веслом и съемках с Антоном Богдановым.

- Владимир, что будет происходить в новом сезоне «Реальных пацанов»?

- Основной сюжет развивается вокруг написания книги Колей Наумовым. Мы его поддерживаем или не поддерживаем, тут уж у кого как получается. Вокруг этого крутятся все события.

Коляну помогает писатель: Коля ему надиктовывает истории. Будет много событий, будут красивые съемки на яхте, будут съемки в квартире Коляна в Перми, то есть можно сказать, что мы вернемся к истокам.

- Какие эмоции вы испытываете – «надоело» или «как здорово!»? Все-таки сериал идет уже много лет, неужели нет чувства усталости?

