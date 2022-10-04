«Видела перед собой обессиленное пьяное создание»: Петренко считал себя виновным в рухнувшем браке с Климовой

Екатерина Климова в одном из интервью призналась, что безумно любила своего второго мужа. Ради Игоря Петренко актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» была готова перевернуть свою жизнь с ног на голову и сделала это, подав на развод с первым мужем ювелиром Ильей Хорошиловым.
Так, Климова призналась, что она прекрасно осознавала, чего лишает свою дочку Лизу - полной семьи, где есть мама и папа. Но страсть к Игорю Петренко была сильнее. Ради любимого мужчины актриса разрушила свою семью. Вот только счастье с Петренко не построила, хотя и родила ему двоих сыновей Матвея и Корнея.
Актриса дала понять, что многое пережила в отношениях с Игорем. В какой-то момент Климова поняла, что они будучи парой, они разлетелись на мелкие кусочки, погрязнув в семейных дрязгах. Жить так дальше Екатерина не могла. Пока Игорь был на съемках она собрала чемоданы, нашла квартиру и съехала с детьми, оставив дом, в котором они жили с мужем.
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В том, что их брак с Екатериной Климовой рухнул Игорь винил себя. Он понимал, что не смог сделать любимую счастливой. Петренко часто отсутствовал дома, а потом стал выпивать... Это стало последней каплей. Мириться со слабостями мужа Климова не захотела.
Екатерина Климова с дочкой Елизаветой, сыновьями Матвеем и Корнеем, а также малюткой Беллой. Фото: Иван Макеев / КП
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В беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» актер припомнил, что даже не пытался вернуть жену назад. Он понимал, что Екатерина устала от той жизни, которую ей приходилось вести рядом с ним. А Игорь желал ей только счастья.
«Я даже это не сразу обнаружил (что Климова ушла от него, - Прим. ред.). Только когда увидел, что нет нашей огромной собаки, немецкого дога, с которой гулял всегда я... Однако я не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной, она видела перед собой практически ежедневно обессиленное пьяное создание, в которое я превратился», - заверил Петренко.