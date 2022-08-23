«В месяц выходил миллион»: Олеся Малибу – об эскорте на фоне коронавируса, нестабильности и своем «папике»

С 25 августа в прокат выходит сериал «Жизнь по вызову», который поднимает весьма деликатную тему эскорта, о которой практически не принято говорить в обществе. Но, тем не менее, по словам режиссера Сарика Андреасяна, в Москве эскорт-услуги оказывает около 300 000 женщин. Кажется, что это параллельный мир, который мы просто не замечаем. Но он существует, и у этого мира свои жесткие законы.
Модель, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Олеся Малибу – одна из тех, кто живет такой внешне «красивой» жизнью. Хотя правильнее сказать – жила. Потому что сейчас у этой молодой экстравагантной женщины другие приоритеты. Однако она призналась, что не собирается сжигать мосты.
В интервью Teleprogramma.pro Олеся Малибу рассказала о своем новом ухажере, размере доходов и о том, боится ли конкуренции.
Олеся Малибу. Фото: соцсети
«В планах – выйти замуж»
- Олеся, говорят в период пандемии девушкам, оказывающим эскорт-услуги, пришлось несладко. Эта сфера просела из-за коронавируса. Как эта ситуация повлияла лично на вас?
- Сейчас, конечно, стало меньше работы, но я нашла выход. У меня появился «папик». В принципе он со мной уже три года и сейчас решился взять меня на обеспечение. Мне очень повезло, так что я с другими сейчас не работаю. Он меня содержит и готов обеспечивать.
А когда я еще занималась этим делом, было меньше работы. Уже тогда сайты такого рода начали блокировать. Но мы имели нормальные деньги.
Сейчас у меня другие цели, и я могу жить на те средства, которые у меня есть. Так что в планах сейчас – выйти замуж. Появились женихи, как в фильме «Красотка».
- А еще говорят, что девушки, задействованные в этом виде бизнеса, стали уходить в другие сферы…
- А какие сферы будут так же оплачиваться, как эскорт? Трудно сейчас найти что-то с подобной оплатой. Куда они собрались уходить? Ну, может, ищут себе постоянных мужиков.
И ради этого, видимо, уменьшили свою таксу. Содержание предполагает миллион рублей в месяц. Но я уже подозреваю, что девушки начали снижать планку, соглашаться на полмиллиона. Я тоже ее снизила, но мне хватает. Мой мужчина дает мне 800 000 рублей в месяц.
- А раньше сколько давал, если не секрет?
- А до этого момента мы просто общались, встречались, но еще я имела деньги и с других мужчин. И у меня в месяц выходил миллион – миллион сто.
- 300 000 рублей для многих – большие деньги. А для вас эта разница существенна?
- У меня уже все есть. Я живу в собственной квартире, обзавелась мебелью барокко, сделала ремонт. И в принципе мне такие деньги уже и не нужны. Сейчас я хочу уже выйти замуж за своего мужчину и готовиться к беременности.
- Извините, но ваш избранник случайно не женат?
- Нет, не женат. И у него нет детей. Так что у меня все пути открыты к этому.
- А как он смотрит на то, что вы хотите создать семью?
- Нормально смотрит. Готов на мне жениться, подать заявление в ЗАГС. Я красивая, и считаю, что мне нужно размножаться.
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Олеся Малибу. Фото: соцсети
«Я не сжигаю мосты»
- То есть в эскорт вы больше не вернетесь?
- Я никогда ни от чего не зарекаюсь. В этой жизни возможно все. Пока я не говорю, что больше никогда туда не вернусь. Я мосты не сжигаю никогда. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
«Папик», конечно, меня любит. Но мало ли что случится, он уже немолодой, ему 52 года.
- Но еще относительно молодой…
- Самое главное, чтобы мужчина обеспечивал, давал деньги, содержал будущего ребенка, и чтобы я спокойно себя чувствовала. А бедные мужики мне вообще не нравятся.
- Все же вспомним ваше прошлое в эскорте. Во время встреч мужчины не просили у вас справку об отсутствии коронавируса?
- Такого, конечно, не было. Они просто видели, что я здоровый человек, нормально выгляжу, не кашляю, не температурю, не болею. Я болела коронавирусом, но в это время, конечно же, не работала.
- Как думаете, где могли заразиться?
- Я так подозреваю, что меня заразили в салоне красоты. Я сходила в новый салон на маникюр, даже ни с кем не встречалась в тот день. Но на следующий день уже поняла, что все. Последствия, конечно, от этой «короны» ужасные. Ко мне до сих пор не вернулось обоняние. Но сейчас, говорят, опять начинается новая волна пандемии.
Пока на вакцинацию у меня не идут ноги. У меня и родители не хотели идти на прививку, и соседи такого же мнения. Но все-таки, наверное, займусь делом и провакцинируюсь.
- Сначала случилась пандемия, потом известные всем события, которые, наверное, тоже нанесли урон эскорту…
- В то время, наверное, и работы было меньше. Но я не парилась по этому поводу. Просто я еще участвовала в съемках боев. Мне огромные деньги не нужны. А вопрос о том, что мне нечего есть, критично не стоял.
А девчонки в этом бизнесе начинают с Телеграм-каналов. У меня тоже есть свой канал, где я и видео записываю. Снимаю порноролики и зарабатываю на этом деньги.
Разные сексуальные ролики, которые я снимала, у меня в приватном Телеграм-канале за деньги. А в бесплатном, конечно, есть какие-то намеки на это, но там все прилично, чтобы не было никакого нарушения закона. А тем, кто платит, я, конечно, скидываю интимное видео.
Олеся Малибу. Фото: соцсети
- В интервью Teleprogramma.pro два года назад вы говорили, что некоторые девушки уезжают работать за рубеж, в те же Объединенные Арабские Эмираты, но вы предпочитаете оставаться на Родине. Как думаете, могут ли сейчас столкнуться с русофобией девушки, отправляющиеся за границу?
- Конечно, это возможно. В Эмираты же стекаются и жители Европы, и Америки. Коренное население – очень приличные интеллигентные люди, мусульмане, а об эмигрантах я бы так не сказала. Но я не собиралась никуда ехать, все-таки другая страна и могли возникнуть какие-то сложности в этом плане.
Я не рвалась в этот Дубай, потому что привыкла к своей шикарной квартире. У меня тут хорошо, роскошно и менять все это на какой-то гостиничный номер – сомнительное удовольствие. Тем более что у меня есть маленькая собака, а я не хочу ее оставлять. Да и не настолько мне были нужны деньги, чтобы рисковать своей жизнью.
- Даже так… Речь идет о жизни…
- Я же оказываюсь не на территории своей Российской Федерации. А в Арабских Эмиратах свои законы. И там девушек могут посадить за занятие проституцией.
- А у нас, по-моему, выписывают небольшой штраф…
- Да, 1 500 рублей, поэтому я люблю свою страну и никуда не уезжаю из нее.
- Как вы думаете, какое будущее ждет сферу эскорт-услуг? Конкуренция в этой сфере будет только нарастать или же все больше девушек станет уходить в другие профессии, например, в учителя…
- Чему они могут научить? Я думаю, они продолжат искать «папиков», в Телеграм-каналах продавать свои порноролики, искать клиентов, устраивать с ними виртуальный секс. Ведь, чтобы устроиться на обычную работу, нужна определенная квалификация. И следует пройти не только курсы в Интернете, в Инстаграме, а закончить университет, бакалавриат, защитить докторскую, чтобы получать хотя бы 100 000 в месяц.
А у девушек ничего этого нет. И выходить на работу за 50. 000 – 100 000 рублей они, естественно, не будут, потому что понимают, что в молодости, когда клиенты готовы платить хотя бы 20 000 за час, это стоит того. А вот когда они будут старые, пятидесятилетние, им такие деньги никто не даст, максимум – 2 000 в час.
- Женщин постарше также выбирают для эскорта?
- Старые проститутки тоже есть. Для разнообразия заказывают и их. Несмотря на то что эти дамы делают пластические операции, на них маленький спрос за небольшие деньги.
Поэтому нужно либо содержание от «папика», либо работа с разными клиентами. И с моей точки зрения, в этом нет ничего ужасного. Это правильно.