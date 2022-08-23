«В месяц выходил миллион»: Олеся Малибу – об эскорте на фоне коронавируса, нестабильности и своем «папике»

«В планах – выйти замуж»

- Олеся, говорят в период пандемии девушкам, оказывающим эскорт-услуги, пришлось несладко. Эта сфера просела из-за коронавируса. Как эта ситуация повлияла лично на вас?

- Сейчас, конечно, стало меньше работы, но я нашла выход. У меня появился «папик». В принципе он со мной уже три года и сейчас решился взять меня на обеспечение. Мне очень повезло, так что я с другими сейчас не работаю. Он меня содержит и готов обеспечивать.

А когда я еще занималась этим делом, было меньше работы. Уже тогда сайты такого рода начали блокировать. Но мы имели нормальные деньги.

Сейчас у меня другие цели, и я могу жить на те средства, которые у меня есть. Так что в планах сейчас – выйти замуж. Появились женихи, как в фильме «Красотка».

- А еще говорят, что девушки, задействованные в этом виде бизнеса, стали уходить в другие сферы…

- А какие сферы будут так же оплачиваться, как эскорт? Трудно сейчас найти что-то с подобной оплатой. Куда они собрались уходить? Ну, может, ищут себе постоянных мужиков.

И ради этого, видимо, уменьшили свою таксу. Содержание предполагает миллион рублей в месяц. Но я уже подозреваю, что девушки начали снижать планку, соглашаться на полмиллиона. Я тоже ее снизила, но мне хватает. Мой мужчина дает мне 800 000 рублей в месяц.

- А раньше сколько давал, если не секрет?

- А до этого момента мы просто общались, встречались, но еще я имела деньги и с других мужчин. И у меня в месяц выходил миллион – миллион сто.

- 300 000 рублей для многих – большие деньги. А для вас эта разница существенна?

- У меня уже все есть. Я живу в собственной квартире, обзавелась мебелью барокко, сделала ремонт. И в принципе мне такие деньги уже и не нужны. Сейчас я хочу уже выйти замуж за своего мужчину и готовиться к беременности.

- Извините, но ваш избранник случайно не женат?

- Нет, не женат. И у него нет детей. Так что у меня все пути открыты к этому.

- А как он смотрит на то, что вы хотите создать семью?

- Нормально смотрит. Готов на мне жениться, подать заявление в ЗАГС. Я красивая, и считаю, что мне нужно размножаться.

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