Удалось только ей: как сейчас живет и выглядит единственная жена Нагиева в свои 56 лет

О том, что Дмитрий Нагиев пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола давно уже не секрет. При этом, если ведущий Первого канала и заводит какие-то романы или интрижки, все свои похождения на любовном фронте он держит в тайне.

Кстати, продолжительные отношения у Дмитрий Нагиева были с Алисой Шер, она же Алла Щелищева. Кстати, экс-возлюбленная шоумена взяла его фамилию, после замужества став Нагиевой. В отличие от звездного бывшего мужа Алиса Шер на ТВ не мелькает. Вообще она радиоведущая и писательница.

Примечательно, что только Алисе Шер удалось женить на себе Дмитрия Нагиева, который и по сей день считается одним из завидных женихов отечественного шоу-бизнеса.

Пара сыграла свадьбу в далеком 1986 году. А спустя три года у них родился сын Кирилл. Наследник - особая гордость Дмитрия Нагиева. Молодой человек пошел по стопам звездного отца, выбрав артистическую стезю. Он уже снимался с Иваном Охлобыстиным, Милошем Биковичем, Ольгой Дибцевой и Марией Мироновой в комедии «Холоп».