Удалось только ей: как сейчас живет и выглядит единственная жена Нагиева в свои 56 лет

О том, что Дмитрий Нагиев пользуется большой популярностью у представительниц прекрасного пола давно уже не секрет. При этом, если ведущий Первого канала и заводит какие-то романы или интрижки, все свои похождения на любовном фронте он держит в тайне.
Кстати, продолжительные отношения у Дмитрий Нагиева были с Алисой Шер, она же Алла Щелищева. Кстати, экс-возлюбленная шоумена взяла его фамилию, после замужества став Нагиевой. В отличие от звездного бывшего мужа Алиса Шер на ТВ не мелькает. Вообще она радиоведущая и писательница.
Примечательно, что только Алисе Шер удалось женить на себе Дмитрия Нагиева, который и по сей день считается одним из завидных женихов отечественного шоу-бизнеса.
Пара сыграла свадьбу в далеком 1986 году. А спустя три года у них родился сын Кирилл. Наследник - особая гордость Дмитрия Нагиева. Молодой человек пошел по стопам звездного отца, выбрав артистическую стезю. Он уже снимался с Иваном Охлобыстиным, Милошем Биковичем, Ольгой Дибцевой и Марией Мироновой в комедии «Холоп».
Алиса Шер. Фото: личный архив
Официально Дмитрий Нагиев и Алла Щелищева расторгли брак в 2006-м. Алла выпустила книгу «Я была женой Нагиева», в которой рассказала о его похождениях и романах. Сейчас экс-жена шоумена учится на логопеда и много путешествует. Она также активно ведет свой микроблог, делясь снимками с сыном Кириллом, который унаследовал от отца привлекательную мужественную внешность, харизматичность и брутальность.
Алиса Шер с сыном Кириллом. Фото: личный архив
Кстати, родилась Алла в довольно благополучной интеллигентной ленинградской семье. Будучи единственным ребенком своих родителей, девочка с самого детства была окружена заботой и любовью близких.
Сразу после окончания института она некоторое время работала в Ленконцерте, была задействована в нескольких постановках. На тот момент Алла (псевдоним Алиса Шер) уже была замужем за Дмитрием Нагиевым и растила сына Кирилла.
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Кстати, сейчас в свои 56 лет экс-жена телеведущего выглядит вполне эффектно. Она активная, улыбчивая, постоянно развивается и учится. Ну и внешне мало отличается от своих сверстниц. Похоже, что бывшая жена Дмитрия Нагиева не сторонница пластических операций и других косметических процедур. Алла отдает предпочтение естественности, не скрывая свои морщинки.
По материалам «Комсомольская правда»