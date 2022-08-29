«У моей Марины появится новый ухажер»: Марина Федункив – о новом сезоне «Реальных пацанов»

«Реальные пацаны» - снова на ТНТ! Первые серии нового сезона можно будет увидеть уже 29 августа. Зрителей снова будут удивлять и смешить любимые герои. И героини, конечно! Журналисты Teleprogramma.pro побеседовали с исполнительницей роли мамы Коляна – актрисой Мариной Федункив.
- Что будет происходить с вашей героиней в новом сезоне?
Кадр из сериала «Реальные пацаны»
- Самое главное — моя Марина вновь станет полноправной участницей событий нового сезона «Реальных пацанов». Мой экранный сын Колян собрался стать писателем, а какой писатель без самого честного и справедливого критика — его мамы? (смеется).
Кроме того, моя героиня недавно вновь стала мамой — родила девочку! А это, как вы понимаете, совершенно новый для нее опыт. И обещаю романтическую историю: у моей Марины появится новый ухажер. Все увидите уже совсем скоро!
- А можете вспомнить прямо сейчас самый смешной момент со съемок «Реальных пацанов»?
- Наши съемки — это один сплошной прикол. Я бы даже сказала, что мы снимаем продолжение «Реальных пацанов» в том числе и потому, что обожаем друг друга!
Кадр из сериала «Реальные пацаны»
Парни меня постоянно подкалывают. Они знакомы с моим мужем Стефано, были у нас на свадьбе. Бывает, что во время съемок прямо в кадре кто-то якобы случайно ввернет какое-нибудь итальянское словечко.
И смотрит на меня хитро, как я отреагирую. Причем слова, как вы понимаете, самые разные. Ну вот я однажды им и ответила так же, на итальянском.
Помню, получили все тогда выговор от режиссера Жанны Кадниковой: «Уже все, русские слова закончились? На итальянский перешли? А режиссера предупредить забыли?»
- А что было самым трудным во время съемок?
- Самое сложное — согласовать графики друг друга. Все мы актеры востребованные, загруженные, семейные. Поэтому прекрасно понимаем, как важно не подводить товарищей. Стараемся не отклоняться от намеченного съемочного графика.
- С кем из своих партнеров по сериалу вы подружились особенно крепко?
- Очень дружим со всеми ребятами! «Реальных пацанов» мы снимаем более десяти лет, и за это время стали большой дружной семьей. У нас на проекте нет случайных людей, каждый на своем месте, именно потому сериал стал настолько популярен.
Мои самые близкие подруги — Жанна Кадникова и Лена Коваленко, режиссер и один из линейных продюсеров сериала. Съемки своих клипов я доверяю только им.
- Правда ли, что вы «списали» образ вашей героини с собственной свекрови?
Кадр из сериала «Реальные пацаны»
- Не совсем (смеется). Тетя Марина — это собирательный образ: это и мама моего бывшего гражданского мужа Михаила, и моя мама, и многие мои знакомые женщины.
Когда мы только готовили пилотную серию, я предложила это персонажа. Все были уверены, что «маму Коляна» сократят, не пустят в сериал. А я в нее так верила, знала, что получится бомба. Так и вышло. Ну какие «Реальные пацаны» без «теть Марины»!
- Вам прекрасно удаются комедийные роли. А хотелось бы сыграть драматическую героиню?
- Мне постоянно предлагают драматические роли, но пока я от них отказываюсь. Да, я знаю, что смогу сыграть, но понимаю, что Марина Федункив — профессионал комедии. Обманывать ожидания зрителей я пока не готова. Может быть, когда-нибудь…
- Как вам работается на съемках «Реальных пацанов», какая атмосфера на площадке? Наверное, все постоянно шутят и смеются?
- Мы кайфуем! «Реальные пацаны» — это наша киношная «фабрика звезд». О нас узнали благодаря этому сериалу. Для нас вернуться на съемочную площадку «Реальных пацанов» - это как вернуться домой.
Наши сценарии — это предлагаемые обстоятельства, в которых живут наши герои. Очень много шутим, смеемся, импровизируем.
- Как обычно проходит съемочный день – с утра до вечера? Успеваете нормально пообедать и отдохнуть?
Кадр из сериала «Реальные пацаны»
- Да, снимаем практически круглосуточно. Но на съемочной площадке «Реальных пацанов» время проносится стремительно, вроде только встретились утром, а уже глубокая ночь.
Конечно, нас очень поддерживает команда, следит, чтобы мы вовремя ели и отдыхали, но мы работаем на адреналине, мы кайфуем на съемках и не замечаем голода и усталости.
- Как относитесь к ЗОЖ, правильному питанию?
- Стараюсь питаться правильно. Это очень дисциплинирует. И при этом не становлюсь одержимой: могу позволить себе «вредную» пищу, если есть желание побыть дома и полениться. Главное в этом вопросе — любить себя.
- Рассказывают, вас когда-то выгнали из института культуры, приводят разные версии… Расскажите – за что?
- Любопытно (смеется). Все, как есть, я рассказала в своей книге «Жизнь сквозь смех». Отчислили меня из-за мальчика, который впоследствии стал моим гражданским мужем.
Тогда под театр выделили помещение, а нас, студентов, отправили на «практику» — мы там ремонт делали. Этого парня заставляли таскать тяжести, а он этого делать не мог из-за слабого здоровья. Вот я за него и заступилась, я же за справедливость всегда! А меня и отчислили.
- В прошлом году вы вышли замуж за итальянца Стефано, долгое время все только об этом и говорили. Кто в вашей семье – главный, кто всем «рулит»?
Кадр из сериала «Реальные пацаны»
- Главный - Стефано, а «рулю» я (смеется). Мне очень повезло. Я всю жизнь все делала сама, списывала это на «женскую долю». А мой муж научил меня быть слабой, позволять, чтобы обо мне заботились. Стефано я могу доверить все, он у нас главный. Но, если бы я не вставляла свои «пять копеек», это была бы не я.
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- Вы не задумывались о том, чтобы уехать из страны? Некоторые звезды решили эмигрировать…
- Не задумывалась никогда. Я люблю свою страну, и мой муж Стефано любит Москву, нам здесь комфортно.