«У моей Марины появится новый ухажер»: Марина Федункив – о новом сезоне «Реальных пацанов»

Парни меня постоянно подкалывают. Они знакомы с моим мужем Стефано, были у нас на свадьбе. Бывает, что во время съемок прямо в кадре кто-то якобы случайно ввернет какое-нибудь итальянское словечко.

И смотрит на меня хитро, как я отреагирую. Причем слова, как вы понимаете, самые разные. Ну вот я однажды им и ответила так же, на итальянском.

Помню, получили все тогда выговор от режиссера Жанны Кадниковой: «Уже все, русские слова закончились? На итальянский перешли? А режиссера предупредить забыли?»

- А что было самым трудным во время съемок?

- Самое сложное — согласовать графики друг друга. Все мы актеры востребованные, загруженные, семейные. Поэтому прекрасно понимаем, как важно не подводить товарищей. Стараемся не отклоняться от намеченного съемочного графика.

- С кем из своих партнеров по сериалу вы подружились особенно крепко?

- Очень дружим со всеми ребятами! «Реальных пацанов» мы снимаем более десяти лет, и за это время стали большой дружной семьей. У нас на проекте нет случайных людей, каждый на своем месте, именно потому сериал стал настолько популярен.

Мои самые близкие подруги — Жанна Кадникова и Лена Коваленко, режиссер и один из линейных продюсеров сериала. Съемки своих клипов я доверяю только им.

- Правда ли, что вы «списали» образ вашей героини с собственной свекрови?