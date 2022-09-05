Три простых способа распознать мошеннические сайты – двойники популярных брендов

Набирает обороты новый вид мошенничества: массово создаются сайты-двойники, очень похожие на сайты покинувших Россию компаний.
Мошенники «один в один» копируют дизайн и корпоративный стиль бренда и предлагают сделать покупки. Доверчивые пользователи выбирают товары, перечисляют деньги – и ничего за них не получают.
Сергей Вакулин, специалист по кибербезопасности, рассказал Тeleprogramma.pro, как распознать фальшивый сайт и не потерять деньги.
- Сергей, сейчас, как известно, многие иностранные компании приостановили деятельность в России. Среди них – брендовые магазины одежды, косметики, мебели и прочих товаров, торговавшие через интернет. Зато начали появляться сайты-клоны. Как понять, что перед вами мошенники?
- Все очень просто: нужно обращать внимание на адресную строку браузера. Есть сайты-клоны, которые могут полностью копировать дизайн. И отличаться они будут от подлинных сайтов только идентификатором сети.
Идентификатор состоит из двух частей: первая – это IP-адрес, вторая – это доменное имя. Чтобы не пришлось запоминать какую-то сложную числовую информацию, как раз существует доменное имя. И по нему можно отличить подлинный сайт от подделки. Это первое.
- Что еще нужно знать?
- Второе – сертификаты безопасности. Есть такой протокол, который называется HTТP и HTТPS. Он отображается в разных браузерах по-разному. Например, в Яндекс-браузере это изображение замочка в адресной строке.
- Что это означает?
Не доверяйте поддельным сайтам! Фото: Global Look Press
- Если вы видите изображение закрытого замочка, то соединение проходит в защищенном формате. То есть все данные, которые передаются от вас к сайту и наоборот, шифруются в момент передачи информации.
Если же вы увидите изображение открытого замочка, это говорит о том, что данное соединение не защищено. Правда, этот способ не всегда позволяет идентифицировать сайт мошенников. Поэтому я рекомендую обязательно читать отзывы.
- Это третий пункт?
- Да, это третье, о чем я хотел сказать. Многие неравнодушные пользователи оставляют отзывы о мошеннических сайтах. Существуют специальные площадки, которые размещают такие комментарии, - например, Отзовик.
Вот три основных момента, на которые нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников. А по дизайну вы никак не определите, подделка это или нет. Потому что его могут скопировать полностью. Максимум, что может отличать дизайн мошеннического сайта, - некоторые кнопки могут не работать.
- А интернет-магазины – их нужно проверять таким же способом?
- Что касается интернет-магазинов, здесь способ проверки будет почти таким же. Только второй пункт – сертификаты безопасности – здесь должен быть в приоритете.
На сайте интернет-магазина всегда должна быть размещена актуальная информация, например, номер телефона. Можно скопировать размещенный на сайте номер телефона и найти его при помощи поисковых сетей.
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Обычно поисковая сеть выдает этот номер телефона, где он указан на официальном сайте. Например, есть номер «горячей линии» Wildberries. Если вы вобьете этот номер в поисковик, вы увидите сайт «Wildberries.ru». Без всяких лишних цифр и знаков.
- А как быть тем, кто не очень-то понимает все эти термины вроде «доменного имени»?
- Если человеку непонятно, что такое «доменное имя» или сертификат безопасности, непонятно, как все это проверять, достаточно просто зайти в Яндекс и вбивать данные там. Яндекс помечает официальные сайты – галочкой. Так что сразу понятно, является ли этот сайт достоверным.