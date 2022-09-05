Три простых способа распознать мошеннические сайты – двойники популярных брендов

Набирает обороты новый вид мошенничества: массово создаются сайты-двойники, очень похожие на сайты покинувших Россию компаний.

Мошенники «один в один» копируют дизайн и корпоративный стиль бренда и предлагают сделать покупки. Доверчивые пользователи выбирают товары, перечисляют деньги – и ничего за них не получают.

Сергей Вакулин, специалист по кибербезопасности, рассказал Тeleprogramma.pro, как распознать фальшивый сайт и не потерять деньги.

- Сергей, сейчас, как известно, многие иностранные компании приостановили деятельность в России. Среди них – брендовые магазины одежды, косметики, мебели и прочих товаров, торговавшие через интернет. Зато начали появляться сайты-клоны. Как понять, что перед вами мошенники?

- Все очень просто: нужно обращать внимание на адресную строку браузера. Есть сайты-клоны, которые могут полностью копировать дизайн. И отличаться они будут от подлинных сайтов только идентификатором сети.

Идентификатор состоит из двух частей: первая – это IP-адрес, вторая – это доменное имя. Чтобы не пришлось запоминать какую-то сложную числовую информацию, как раз существует доменное имя. И по нему можно отличить подлинный сайт от подделки. Это первое.

- Что еще нужно знать?

- Второе – сертификаты безопасности. Есть такой протокол, который называется HTТP и HTТPS. Он отображается в разных браузерах по-разному. Например, в Яндекс-браузере это изображение замочка в адресной строке.

- Что это означает?

